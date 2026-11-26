U MUZEJU nauke i tehnike danas je otvoren treći ESG festival kompanije Hemofarm, članice STADA grupe.

foto: Goran Zlatković

Na festivalu je bilo razgovora o klimi, budućnosti rada, odgovornosti kompanija i zdravlju. Drugi i završni dan festivala, u nedelju, 29. novembra, posvećen je građanima, porodicama i studentima.

Generalni direktor kompanije Hemofarm Ronald Zeliger istakao je da se održivo poslovanje ogleda u načinu na koji kompanija upravlja rizicima, ulaže u ljude, čuva resurse, gradi poverenje i priprema se za promene.

foto: Goran Zlatković

- Ovo je festival za Srbiju i na to sam veoma ponosan. Zato je važno da različiti sektori sarađuju i da se građani uključe. Nadam se i verujem da će svako odavde otići sa nekom novom idejom o tome šta može da uradi drugačije za sebe i društvo - poručio je Zeliger na otvaranju trećeg ESG festivala.

Na festivalu se obratila i stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji Matilde Mordt, koja je rekla da klimatske promene, pritisci na prirodu, nejednakosti i brz tehnološki razvoj zajedno utiču na zdravlje ljudi, radna mesta, obrazovanje i prilike za buduće generacije. Dodala je da Agenda 2030 pruža zajednički okvir za odgovor na te izazove i da se napredak meri promenama koje ljudi osećaju u svakodnevnom životu.

foto: Goran Zlatković

- Suština je upravo u tome da obaveze koje već postoje pretočimo u konkretne akcije. Zeleniju budućnost možemo da gradimo samo ako u tranziciju uključimo radnike, ranjive zajednice i one kojima su nova znanja i prilike nedostupni. Otpornost podrazumeva pravičnost i učešće svih - istakla je Mordt.

Na otvaranju foruma dodeljena su i priznanja ESG Stars, koja su, između ostalih, dobile i kompanije Erste Bank, Nestle, AmCham, agencija Represent System, kao i Muzej nauke i tehnike.

foto: Goran Zlatković

Učesnici panela „Dan posle sutra“ razgovarali su o tome koliko su gradovi spremni za suše, požare i toplotne talase. Panel „Moderna vremena“ bio je posvećen promenama koje veštačka inteligencija donosi na radnim mestima i veštinama koje su zaposlenima sve potrebnije. Na panelu „Matriks“ bilo je reči o tome kako proveriti tvrdnje kompanija o uticaju njihovog poslovanja na životnu sredinu.

O vezi između biciklizma i zdravlja razgovarali su predstavnici biciklističke zajednice, medija i Hemofarm fondacije na panelu „Ko to tamo pedala?“. Postavku Fondacije posvećenu biciklizmu i zdravlju posetioci će moći da obiđu i u nedelju.

foto: Goran Zlatković

Na primeru inicijative „Vrati lek“ bilo je reči o tome kako građani mogu da doprinesu zaštiti životne sredine i javnog zdravlja. Preduzetnicima su bili posvećeni program GreenChem i sajam startapa.