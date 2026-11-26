Fudbaler Crvene zvezde Vladimir Lučić izneo je utiske nakon remija sa Gentom (1:1) u petom kolu Lige konferencija. Mladi ofanzivac imao je priliku da igra na više pozicija tokom susreta, a nakon utakmice govorio je i o svojoj ulozi na terenu.

FOTO: FK Crvena zvezda

Lučić je istakao da mu odgovaraju obe krilne pozicije, ali da se nešto bolje snalazi na levoj strani, gde može da iskoristi svoju dominantnu nogu i dodatno oteža posao protivničkim bekovima.

– Prirodno mi je da igram i levo i desno, mada mi je lakše na levoj strani jer mogu da koristim kontranogu. Tako mogu da umorim i neutrališem protivničkog beka. Ovoga puta nisam uspeo, postigao je gol iz okreta. Imao sam osećaj da mogu da napravim razliku i žao mi je što nisam iskoristio priliku za pogodak. Dali smo gol, mogli smo i da pobedimo, ali sada se okrećemo narednoj utakmici – rekao je Lučić.

Fudbaler crveno-belih osvrnuo se i na igru ekipe, istakavši da smatra da je Zvezda zaslužila više od jednog boda.

– Gol je nagrada za naš trud. Bili smo bolji, želeli smo pobedu više od protivnika i mislim da smo bili bolji u svakom segmentu igre. Ostaje žal što nismo osvojili sva tri boda – poručio je Lučić.