Lučić nakon remija Zvezde i Genta: Bili smo bolji u svakom segmentu, ostaje žal za pobedom!
Fudbaler Crvene zvezde Vladimir Lučić izneo je utiske nakon remija sa Gentom (1:1) u petom kolu Lige konferencija. Mladi ofanzivac imao je priliku da igra na više pozicija tokom susreta, a nakon utakmice govorio je i o svojoj ulozi na terenu.
Lučić je istakao da mu odgovaraju obe krilne pozicije, ali da se nešto bolje snalazi na levoj strani, gde može da iskoristi svoju dominantnu nogu i dodatno oteža posao protivničkim bekovima.
– Prirodno mi je da igram i levo i desno, mada mi je lakše na levoj strani jer mogu da koristim kontranogu. Tako mogu da umorim i neutrališem protivničkog beka. Ovoga puta nisam uspeo, postigao je gol iz okreta. Imao sam osećaj da mogu da napravim razliku i žao mi je što nisam iskoristio priliku za pogodak. Dali smo gol, mogli smo i da pobedimo, ali sada se okrećemo narednoj utakmici – rekao je Lučić.
Fudbaler crveno-belih osvrnuo se i na igru ekipe, istakavši da smatra da je Zvezda zaslužila više od jednog boda.
– Gol je nagrada za naš trud. Bili smo bolji, želeli smo pobedu više od protivnika i mislim da smo bili bolji u svakom segmentu igre. Ostaje žal što nismo osvojili sva tri boda – poručio je Lučić.
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