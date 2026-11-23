RUSKA farmaceutska kompanija “Mabskejl” registrovala je biotehnološki lek “Trastumit” namenjen lečenju određenih vrsta raka, a koji će, kako se navodi, omogućiti pristup terapiji koja spasava živote za 17.000 pacijenata u Rusiji.

Mikhail Voskresenskiy / Sputnik / Profimedia

Lek je razvijen i u potpunosti proizveden u pogonu kompanije u gradu Toljati, u Samarskoj oblasti, prenela je agencija Tass.

“Trastumit” je namenjen lečenju HER2-pozitivnog karcinoma dojke i HER2-pozitivnog metastatskog karcinoma želuca, navodi se u saopštenju kompanije.

Stručnjaci kompanije “Mabskejl” sproveli su pretklinička i klinička ispitivanja neophodna za registraciju leka.

Prema procenama kompanije, “Trastumit” će omogućiti pristup terapiji koja spasava živote za 17.000 pacijenata u Rusiji, a lek će se na tržištu pojaviti u obliku liofilizata za pripremu koncentrovanog rastvora za infuziju.

Komercijalno lansiranje “Trastumita” planirano je za naredne mesece.

“Mabskejl” je kompanija sa zaokruženim proizvodnim ciklusom, čiji portfolio obuhvata više od 25 biotehnoloških lekova u različitim fazama razvoja i registracije, uključujući lekove za lečenje kancera, navodi Tass.

(Tanjug)

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