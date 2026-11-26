VLADIMIR Zelenski pokušava da izazove sukob između Rusije i NATO-a, eskalira sukob i konačno minira pregovore, izjavila je Rusije Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova.

foto: Bulkin Sergeй / Zuma Press / Profimedia

- Svojim nepromišljenim postupcima, šef kijevske hunte namerno pokušava da izazove direktan sukob između Rusije i zemalja NATO-a, s ciljem da pokrene nekontrolisanu eskalaciju sukoba i konačno minira pregovarački proces za njegovo rešavanje. Zelenskog, naravno, ne brine sudbina miliona ljudi — uključujući i one u Zapadnoj Evropi, koja je postala glavni donator Ukrajine - rekla je Zaharova na brifingu.

Kijevski režim nastoji da proširi geografiju sukoba i prenese ga na pomorske prostore izvan Ukrajine, primetila je ona.

Ona je navela da su 21. novembra, u neutralnim vodama Finskog zaliva, teretni brod „Sparta-2” — koji je plovio iz Sankt Peterburga ka Kalinjingradu — pogodile bespilotne letelice čije poreklo još nije utvrđeno.

Prema rečima Zaharove, posada je spasena, dok je brod pretrpeo ozbiljna oštećenja, nakon čega je odvučen nazad u Sankt Peterburg.

Zaharova je dodala da je Aki-Mauri Huhtinen, direktor za odnose sa javnošću Oružanih snaga Finske, javno izneo pretpostavku da bi kijevski režim mogao biti umešan u taj napad.

(Sputnjik)

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