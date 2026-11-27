ZA PODVODNI DRON 500.000 DINARA: Prvo mesto niškim srednjoškolcima na konkursu "Ideja-akcija-inovacija"
TIM "NeoROV" iz niške Elektrotehničke škole "Mija Stanimirović" osvojio je prvo mesto na konkursu "Ideja - akcija - inovacija", na kojem su učestvovala 92 tima iz cele Srbije. Za inovativni projekat, podvodni dron namenjen istraživanju i snimanju u teško dostupnim i zamućenim vodama, niški đaci nagrađeni su sa 500.000 dinara.
Tim čine učenici trećeg razreda Petar Kostić i Aleksandar Đorđević, a njihova mentorka je profesorka Ivana Bogdanović. Njihov "NeoROV" omogućava video-inspekciju, prikupljanje telemetrijskih podataka i uzorkovanje pod vodom, bez potrebe da ronioci budu izloženi opasnostima.
Robot je osmišljen tako da može da se kreće i snima i u uslovima smanjene vidljivosti, uključujući zamućene i potencijalno zagađene vode, u kojima je rad ronilaca otežan i rizičan. Njegova primena mogla bi da bude značajna prilikom istraživanja podvodnog terena, pregleda potopljenih objekata i prikupljanja podataka sa lokacija do kojih je teško ili opasno doći.
- Ovim rešenjem smanjujemo rizike za ronioce koji istražuju teško dostupne i neistražene vode - objašnjava Petar.
Ovo nije prvi veliki uspeh Petra Kostića, koga javnost već poznaje kao "niškog Teslu". On je sa timom na nacionalnom takmičenju "Galaksija kup" dva puta osvajao drugo mesto - najpre sa amfibijskim vozilom "Nexus", a potom i sa podvodnim robotom "NeoROV". Njegov rad prepoznat je i na Forumu mladih naučnika u Nišu, zahvaljujući čemu je dobio poziv da kao član nacionalnog tima predstavlja Srbiju na svetskoj robotskoj olimpijadi First Global Challenge 2026. godine u Južnoj Koreji. Novo prvo mesto i nagrada od pola miliona dinara još su jedno priznanje za rad mladih inovatora iz Niša i potvrda da njihovi projekti imaju potencijal za primenu i van školskih radionica.
Ideje
Konkurs podstiče povezivanje obrazovanja sa potrebama privrede i savremenim tehnološkim tokovima, pružajući mladima podršku od razvoja početne ideje do njene praktične realizacije.
Konkurs "Ideja - akcija - inovacija" raspisali su Kancelarija za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, sa ciljem da podstaknu kreativnost i preduzetnički duh srednjoškolaca, ali i da im omoguće da znanje stečeno tokom školovanja primene u rešavanju konkretnih problema. Od 92 prijavljena tima, 45 je izborilo plasman u finale, a niški srednjoškolci uspeli su da se izdvoje i osvoje najviše priznanje.
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