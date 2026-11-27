Liga konferencija: Jocin prvenac za Bragu, Baždar šokirao Hajduk usred Splita (VIDEO
Bivši fudbaleri Partizana zapaženi u 4. kolu.
Dočekao je srpski fudbaler Jovan Milošević (21) prvi pogodak u dresu Brage. Mladi napadač uspeo je večeras da se upiše u listu strelaca, pošto je u 60. minutu ušao na teren, a onda u 82. zatresao mrežu i stavio tačku na trijumf protiv Kupsa (4:0).
Tri meseca čekao je naš reprezentativac ovaj gol. Došao je u tabor portugalskog kluba u drugoj polovini avgusta iz Štutgarta za osam miliona evra, pa mu je trebalo i malo vremena da se adaptira na novu sredinu, saigrače i sistem trenera. Zasad šansu dobija uglavnom sa klupe, a sigurno da će mu prvenac mnogo značiti na planu samopouzdanja.
S druge strane, još jedan bivši ofanzivac Partizana istakao se u ovoj rundi Lige konferencija. U pitanju je Samed Baždar (22), koji je ove sezone jako dobar u Sent Trudenu, jer je na 17 utakmica dao šest golova i upisao tri asistencije.
Momak iz Novog Pazara predvodio je tim iz Belgije do trijumfa, ni manje ni više, nego na vrućem gostovanju u Splitu. Savladao je golmana Hajduka u nadoknadi prvog poluvremena, čime je pogurao svoju ekipu do vredne pobede (2:0).
Što se tiče ostalih, ovo su rezultati: CSKA Sofija - Trabzon 1:2, Frajburg - Tvente 2:1, Inter Eskaldes - Kopenhagen 2:0, Nordsjeland - Panatinaikos 3:2, Gent - Crvena zvezda 1:1, Borac (BL) - Atalanta 2:3.
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