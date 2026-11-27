MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, žena, u sentimentalnom, boemskom Raku, danas pravi kvadrate sa Mesecom u Raku i retrogradnim Saturnom u Ovnu.

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Ovi izazovni aspekti naglašavaju intuiciju i donose inspiraciju umetnicima, glumcima, pevačima, muzičarima, slikarima. Podstiču želju za dalekim putovanjima, u udaljene krajeve i kontaktima sa drugim kulturama.

S druge strane, ovi aspekti donose i nesporazume sa ženama u porodici i upozoravaju na opasnost od preterivanja sa alkoholom. To se najviše odnosi na rođene sa podznakom i Suncem od 6. do 25. stepena Ovna, Raka, Vage i Jarca.

Takođe, napet aspekt između Jupitera u Lavu i Plutona u nepredvidivoj Vodoliji, upozorava na probleme sa pravnim pitanjima, što će najviše osetiti rođeni sa podznakom i Suncem na kraju Lava i Vodolije.