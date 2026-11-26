POSLEDNjIH godina kao osnovno pravilo dijete često se nameće stav "samo izbacite hleb" i smršaćete. Međutim, to je samo reč o pojednostavljenju koje zanemaruje osnovne principe ishrane i funkcionisanja organizma.

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Ugljeni hidrati su primarni izvor energije za ljudsko telo, a naročito za mozak i nervni sistem, koji praktično zavise od stalnog dotoka glukoze. Kada se ugljeni hidrati naglo i bez razmišljanja eliminišu iz ishrane, organizam reaguje padom energije, slabijom koncentracijom i pojačanim osećajem gladi, dok telo prelazi u svojevrsni "režim štednje" koji dugoročno može da uspori metabolizam i oteža održivo mršavljenje. U tom kontekstu, hleb se često nepravedno označava kao glavni krivac, bez obzira na to da li je reč o belom ili integralnom.

Dakle, problem nije u hlebu, već u količini koja se konzumira, učestalosti i kombinacijama sa drugim namirnicama. Beli hleb ima manje vlakana i brže svarljive ugljene hidrate u poređenju sa integralnim, ali to ga ne čini automatski "zabranjenim". Kada se jede u umerenim porcijama i u kombinaciji sa proteinima, zdravim mastima i povrćem, njegov uticaj na nivo šećera u krvi može biti stabilan, a osećaj sitosti dugotrajniji. Upravo takve kombinacije predstavljaju osnov racionalne dijetalne ishrane u kojoj nema mesta demonizaciji pojedinih namirnica.

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Mršavljenje, na kraju, ne zavisi od izbacivanja jedne hrane, već od ukupnog energetskog balansa, kvaliteta ishrane i dugoročne održivosti navika. Ishrana koja dozvoljava hleb, pa i beli, često je lakša za poštovanje, psihološki prihvatljivija i dugoročno uspešnija od restriktivnih režima koji se zasnivaju na zabranama.

Zato vam ovom prilikom predalžemo dijetalni jelovnik i to sa belim hlebom.

Foto: freepik/muhammad.abdullah

Ponedeljak

Doručak: 2 kriške belog hleba, 1 kuvano jaje, nemasni sir, paradajz

Užina: jabuka i 10 badema

Ručak: grilovana piletina, kuvani krompir, zelena salata sa maslinovim uljem

Večera: jogurt i šaka borovnica

Utorak

Doručak: beli hleb sa tankim namazom od mladog sira, krastavac

Užina: banana (manja)

Ručak: riba iz rerne, blitva sa belim lukom, kriška belog hleba

Večera: povrtna supa i jogurt

Sreda

Doručak: tost od belog hleba, omlet od 2 jaja, zelena salata

Užina: kruška

Ručak: ćuretina, integralni pirinač, mešana salata

Večera: kefir i šaka oraha

FOTO: Novosti

Četvrtak

Doručak: beli hleb humus ili pašteta od tune, paprika

Užina: jogurt

Ručak: juneći gulaš (manja porcija), pire od karfiola, kriška belog hleba

Večera: pečena tikvica i sir

Foto: freepik/azerbaijan_stockers

Petak

Doručak: beli hleb kikiriki puter (tanak sloj), banana kolutići

Užina: narandža

Ručak: testenina sa povrćem i piletinom (umerena porcija)

Večera: jogurt i laneno seme