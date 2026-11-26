(JELOVNIK) NE DUPLE, VEĆ ZDRAVE PORCIJE: Ne izbacujte beli hleb iz ishrane i - smršaćete
POSLEDNjIH godina kao osnovno pravilo dijete često se nameće stav "samo izbacite hleb" i smršaćete. Međutim, to je samo reč o pojednostavljenju koje zanemaruje osnovne principe ishrane i funkcionisanja organizma.
Ugljeni hidrati su primarni izvor energije za ljudsko telo, a naročito za mozak i nervni sistem, koji praktično zavise od stalnog dotoka glukoze. Kada se ugljeni hidrati naglo i bez razmišljanja eliminišu iz ishrane, organizam reaguje padom energije, slabijom koncentracijom i pojačanim osećajem gladi, dok telo prelazi u svojevrsni "režim štednje" koji dugoročno može da uspori metabolizam i oteža održivo mršavljenje. U tom kontekstu, hleb se često nepravedno označava kao glavni krivac, bez obzira na to da li je reč o belom ili integralnom.
Dakle, problem nije u hlebu, već u količini koja se konzumira, učestalosti i kombinacijama sa drugim namirnicama. Beli hleb ima manje vlakana i brže svarljive ugljene hidrate u poređenju sa integralnim, ali to ga ne čini automatski "zabranjenim". Kada se jede u umerenim porcijama i u kombinaciji sa proteinima, zdravim mastima i povrćem, njegov uticaj na nivo šećera u krvi može biti stabilan, a osećaj sitosti dugotrajniji. Upravo takve kombinacije predstavljaju osnov racionalne dijetalne ishrane u kojoj nema mesta demonizaciji pojedinih namirnica.
Mršavljenje, na kraju, ne zavisi od izbacivanja jedne hrane, već od ukupnog energetskog balansa, kvaliteta ishrane i dugoročne održivosti navika. Ishrana koja dozvoljava hleb, pa i beli, često je lakša za poštovanje, psihološki prihvatljivija i dugoročno uspešnija od restriktivnih režima koji se zasnivaju na zabranama.
Zato vam ovom prilikom predalžemo dijetalni jelovnik i to sa belim hlebom.
Ponedeljak
Doručak: 2 kriške belog hleba, 1 kuvano jaje, nemasni sir, paradajz
Užina: jabuka i 10 badema
Ručak: grilovana piletina, kuvani krompir, zelena salata sa maslinovim uljem
Večera: jogurt i šaka borovnica
Utorak
Doručak: beli hleb sa tankim namazom od mladog sira, krastavac
Užina: banana (manja)
Ručak: riba iz rerne, blitva sa belim lukom, kriška belog hleba
Večera: povrtna supa i jogurt
Sreda
Doručak: tost od belog hleba, omlet od 2 jaja, zelena salata
Užina: kruška
Ručak: ćuretina, integralni pirinač, mešana salata
Večera: kefir i šaka oraha
Četvrtak
Doručak: beli hleb humus ili pašteta od tune, paprika
Užina: jogurt
Ručak: juneći gulaš (manja porcija), pire od karfiola, kriška belog hleba
Večera: pečena tikvica i sir
Petak
Doručak: beli hleb kikiriki puter (tanak sloj), banana kolutići
Užina: narandža
Ručak: testenina sa povrćem i piletinom (umerena porcija)
Večera: jogurt i laneno seme
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