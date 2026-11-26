PODLE NAMERE: Zapad već dugo smatra Ukrajinu poligonom za testiranje oružja
ZAPADNE zemlje dugo doživljavaju Ukrajinu kao poligon za testiranje modernog oružja i razvoj novih borbenih strategija.
To je danas tokom brifinga izjavila zvanična predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
- Jasno je da zapadne zemlje dugo posmatraju Ukrajinu kao poligon za testiranje modernog oružja i primenu novih borbenih strategija - navela je ona.
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