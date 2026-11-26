Reprezentativke Srbije o pritisku, predrasudama i ceni koju plaća fudbalerka

FOTO: Viktor Ignjatović

Put fudbalerke često počinje mnogo pre prvog profesionalnog ugovora, a već na samom početku neretko je prati pitanje zbog čega je izabrala baš fudbal. Tokom karijere dolaze novi izazovi – pritisak rezultata, očekivanja okoline, komentari o izgledu i predrasude koje su i dalje prisutne u ženskom sportu.

Upravo o tim temama govori se u prvoj epizodi podkasta „Šampionke zdravih navika“, u kojoj su gošće reprezentativke Srbije Milica Bulatović i Milica Mijatović.

Kroz razgovor sa voditeljkom Biljanom Obradović, dve fudbalerke podelile su iskustva iz svojih karijera, govorile o preprekama na koje su nailazile i izazovima sa kojima se žene u fudbalu i danas suočavaju. Posebno mesto zauzima tema mentalnog zdravlja, koja uprkos velikom značaju često ostaje u drugom planu profesionalnog sporta.

Milica Bulatović govorila je i o svom životu u Americi, kao i o tome kako je u teškim trenucima pronalazila veru i unutrašnju snagu.

Podkast je zamišljen kao prostor za razgovor o različitim aspektima života sportistkinja, zbog čega će u narednim epizodama gosti biti i treneri, psihijatri i endokrinolozi. Cilj je da se izazovi sa kojima se žene suočavaju u sportu sagledaju iz različitih uglova, uz posebnu pažnju posvećenu zdravlju i dobrobiti sportistkinja.

Prva epizoda dostupna je na YouTube kanalu Fudbalskog saveza Srbije, a podkast je deo projekta „Šampionke zdravih navika“, koji FSS realizuje uz podršku UEFA.