Biće zanimljivo u Humskoj na startu 2027. godine.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Rezultatskoj krizi Partizana ne nazire se kraj, kritike prema upravi su sve jače, navijači polako gube strpljenje, iako je juče na konferenciji za medije požar pokušao, koliko-toliko, da ugasi sportski direktor Radosav Petrović (37).

Međutim, odgovornost je i na ostalim čelnicima, struci i igračima, pa će se tokom zimske pauze podvući crta. Promene su već najavljene, biće konkretnih poteza, a jedan od njih je i zakazaivanje Skupštine.

Najavio je generalni direktor Danko Lazović (43) da bi sednica mogla da bude održana u januaru ili februaru, ali sada je prvi čovek kluba Rasim Ljajić (62) rešio i tu dilemu.

- Zakazali smo Skupštinu za 11. januar. Zasedanje će biti pre početka zimskih priprema i prelaznog roka, da može ekipa na miru da se sprema za nastavak sezone. Vidim kako se govori: "Samo nek dođu novi ljudi", ali ne možemo da dozvolimo da Partizan doživi sudbinu rukometnog kluba. Nama bi najlakše bilo da se sada pokupimo odavde i odemo. Nego, šta će da usledi posle toga? Nije ovo naša prćija i ne možemo tako neodgovorno da se ponašamo. Moramo da znamo ko će da dođe, elementarno neki kredibilni ljudi koji mogu da se bave ovim poslom - rekao je Ljajić za portal "Mocart sport".

Foto: Antonio Ahel/ATAImages Danko Lazović i Rasim Ljajić

U pitanju je redovno godišnje zasedanje delegata, ali sednica bi vrlo lako mogla da preraste i u izbornu.

- Mi smo zakazali redovnu Skupštinu, sa mogućnošću da preraste u izbornu, ako se neko pojavi. Ako bi se pojavio neko sa kredibilitetom, nikakav problem nije da se, kao što smo mi došli, desi da se izaberu ti ljude. Može i da se raspusti, da se biraju novi članovi, nema ništa sporno u tome - naglasio je Ljajić.

S druge strane je grupa pod nazivom Restart, u kojoj su i neki od potpisnika Apela za spas Partizana i traže promene na svim nivoima.

- Ne znam kako drugačije da budu izabrani. Mene je birala Vazurina Skupština i nismo videli tu problem. E, to je to, potpuno nepoznavanje materije. Zaista ne znam kako misle, da se uvedu vanredne mere, da se sve raspusti, da dođu i šta? Ne vidim drugačiji način. Nećemo da dozvolimo sudbinu rukometnog kluba, da Partizan ostane potpuno obezglavljen - poručio je Ljajić.

Foto: Printscreen Sreten Nikolić

Kao kandidat druge strane za funkciju predsednika profilisao se Ivan Golac (76), nekadašnji fudbaler, potom i trener crno-belih, ali poznati političar ne smatra da ljudi okupljeni oko njega imaju kredibilitet da vode Partizan.

- Ne. Znate zašto? Zato što iza toga stoji Restart, zato što stoji Sreten Nikolić, koji se do juče hvalio da mu je glavna referenca da je ujak Ane Brnabić. I sada, kad je došlo do promena, pošto pretpostavlja da mu je to sada hendikep, onda su našli da Ivan Golac bude isturen kao bivši fudbaler. Zato ne verujem da ta priča ima budućnost. To je jedini razlog. Nemam ništa protiv bilo koga, apsolutno. I srećan bih bio, da vam pravo kažem, da se pojavi neko kako bih mu velikodušno ustupio ovo mesto. Samo, ne mogu da budem odgovoran da tako lako, kome god padne na pamet, neko dođe ovde i posle dva meseca da ja na neki način indirektno budem odgovoran što sam tim ljudima prepustio poziciju - zaključio je Ljajić.