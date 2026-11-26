Američki MMA borac Džoš Hokit otkrio je da je tokom borbe za titulu šampiona UFC u teškoj kategoriji protiv Francuza Sirila Gana imao ozbiljnih problema sa vidom.

Foto: Kent NISHIMURA/AFP/Profimedia

Francuz ga je još u prvoj rundi prstom pogodio u oko, što je promaklo sudiji Marku Godaru. Hokit je nastavio borbu uprkos tome što je, kako je ispričao, u jednom trenutku umesto jednog video trojicu protivnika.

Posebno je zanimljivo da je Amerikanac posle tri runde vodio na listićima sve trojice sudija. Gan je dobio poslednje dve i jednoglasnom odlukom odbranio šampionski pojas. Da mu je zbog nedozvoljenog udarca oduzet bod, meč bi bio završen nerešeno.

Francuzu ovo nije prvi takav incident. Njegova borba protiv Toma Aspinala u oktobru prošle godine završena je bez pobednika pošto Britanac posle uboda prstom u oko nije mogao da nastavi meč. Kasnije je zbog problema sa vidom i operacija ostao i bez šampionskog pojasa.

Hokit sada traži revanš ili borbu protiv Brazilca Aleksa Pereire.

Josh Hokit insists his next fight needs to be the Ciryl Gane rematch or Alex Pereira, regardless of whether Pereira wins or loses his next fight: “I think the UFC appreciates what I bring to the table. It needs to be a rematch or Pereira. Simple as that. No matter what, I want [Pereira]. He's not in the game forever, and I gotta back up what I've been saying to him. If he still feels some type of way, I'm willing to give him an opportunity to fight for his honor, fight for his respect. Win or lose, I think it wouldn't matter. He's one of the biggest names in the sport." — Ariel Helwani (@arielhelwani) November 23, 2026

Amerikanac je preko društvenih mreža poručio da se kaje što nije uzvratio istom merom i zapretio Francuzu da će snositi posledice ako ponovi takav potez u eventualnom revanšu.

Inače, Hokit je široj svetskoj javnosti postao poznat kada je pre nekoliko meseci, na oduševljenje predsednika SAD Donalda Trampa, izjavio da je bivša prva dama Mišel Obama ustvari muškarac.