Borio se protiv jednog protivnika, a video trojicu (VIDEO)
Američki MMA borac Džoš Hokit otkrio je da je tokom borbe za titulu šampiona UFC u teškoj kategoriji protiv Francuza Sirila Gana imao ozbiljnih problema sa vidom.
Francuz ga je još u prvoj rundi prstom pogodio u oko, što je promaklo sudiji Marku Godaru. Hokit je nastavio borbu uprkos tome što je, kako je ispričao, u jednom trenutku umesto jednog video trojicu protivnika.
Posebno je zanimljivo da je Amerikanac posle tri runde vodio na listićima sve trojice sudija. Gan je dobio poslednje dve i jednoglasnom odlukom odbranio šampionski pojas. Da mu je zbog nedozvoljenog udarca oduzet bod, meč bi bio završen nerešeno.
Francuzu ovo nije prvi takav incident. Njegova borba protiv Toma Aspinala u oktobru prošle godine završena je bez pobednika pošto Britanac posle uboda prstom u oko nije mogao da nastavi meč. Kasnije je zbog problema sa vidom i operacija ostao i bez šampionskog pojasa.
Hokit sada traži revanš ili borbu protiv Brazilca Aleksa Pereire.
Amerikanac je preko društvenih mreža poručio da se kaje što nije uzvratio istom merom i zapretio Francuzu da će snositi posledice ako ponovi takav potez u eventualnom revanšu.
Inače, Hokit je široj svetskoj javnosti postao poznat kada je pre nekoliko meseci, na oduševljenje predsednika SAD Donalda Trampa, izjavio da je bivša prva dama Mišel Obama ustvari muškarac.
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