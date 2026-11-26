KK Paok nastavlja sa velikim pojačanjima.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kako javlja Eurohoops, iskusni krilni igrač Džastin Anderson potpisao je dvogodišnju saradnju sa PAOK-om i spreman je da se stavi na raspolaganje treneru Andrei Trinkijeriju.

Videlo se da Ćavi Paskval ne računa na njega u Dubaiju i dozvoljeno mu je da promeni sredinu, a sada će pa izvesno to biti selidba u Grčku. Pojačaće ekipu iz Soluna - PAOK.

Amerikanac u Evropi igra od 2023. godine, a svoju preokookansku karijeru započeo je u Španiji. Tu je nosio dresove Breogana, Valensije i Barselone, a prošle godine stigao je u Dubai sa kojim je osvojio i titulu ABA lige. Prethodno je sakupio 257 utakmica u NBA ligi, nastupajući za Dalas Maverikse, Filadelfija Seventisikserse, Atlanta Hokse, Bruklin Netse, Klivlend Kavalirse i Indijana Pejserse.A

nderson tokom evroligaške karijere prosečno beleži 6,5 poena, 2,7 skokova i 1,2 asistencije po meču.