NOVI AI STETOSKOP: Može da detektuje srčana oboljenja za 15 sekundi
MEDICINSKI naučnici su razvili stetoskop koji uz pomoć veštačke inteligencije (AI), može da otkrije ozbiljna srčana oboljenja za 15 sekundi, preneli su danas britanski mediji.
Ovaj savremeni medicinski instrument ima sposobnost da dijagnostikuje srčanu insuficijenciju, bolesti srčanih zalistaka i abnormalne srčane ritmove, prenosi londonski Gardijan.
Tradicionalni stetoskop, izumljen 1816. godine, koji se koristi za osluškivanje zvukova unutar tela, bio je ključni pribor svakog lekara više od dva veka.
Novi stetoskop, koji su razvili istraživači na Imperijal koledžu u Londonu i Imperijal koledžu naučnog instituta NHS može da analizira sitne razlike u otkucajima srca i protoku krvi koje ljudsko uho ne može da detektuje.
Rana dijagnostika je ključna za srčanu insuficijenciju, bolesti srčanih zalistaka i abnormalne srčane ritmove i omogućava ranije otkrivanje pacijenata kojima su potrebni lekovi pre nego što ozbiljno obole.
U studiji novog AI stetoskopa učestvovalo je oko 12.000 pacijenata iz Velike Britanije sa simptomima poput otežanog disanja ili umora.
Istraživači su naglasili da AI stetoskop treba koristiti za pacijente sa simptomima sumnjivih srčanih problema, a ne za rutinske preglede zdravih osoba.
(Tanjug)
