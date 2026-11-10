JAK ZEMLJOTRES POGODIO CRNU GORU: Potres se osetio i u Republici Srpskoj
ZEMLjOTRES jačine 3,5 stepeni po Rihteru zabeležen je večeras u 20.17 časova na području Crne Gore.
Kako je objavio EMSC, epicentar zemljotresa lociran je na području 75 kilometara severozapadno od Podgorice, odnosno 26 kilometara jugoistočno od Gacka u Republici Srpskoj.
Zemljotres se osetio i u Bileći, Nikšiću i Plužinama.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima.
(Kurir)
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