Crna Gora

JAK ZEMLJOTRES POGODIO CRNU GORU: Potres se osetio i u Republici Srpskoj

С.А.М.

10. 11. 2026. u 21:37

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ZEMLjOTRES jačine 3,5 stepeni po Rihteru zabeležen je večeras u 20.17 časova na području Crne Gore.

ЈАК ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ЦРНУ ГОРУ: Потрес се осетио и у Републици Српској

Foto:Cigdem Simsek/Panthermedia/Profimedia

Kako je objavio EMSC, epicentar zemljotresa lociran je na području 75 kilometara severozapadno od Podgorice, odnosno 26 kilometara jugoistočno od Gacka u Republici Srpskoj.

Zemljotres se osetio i u Bileći, Nikšiću i Plužinama.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima.

(Kurir)

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