PUCNJAVA U BUDVI DOBILA EPILOG: Uhapšen Kolumbijac zbog teškog ubistva vlasnika lokala - kod sebe imao dva pištolja
DRŽAVLjANIN Kolumbije C. A. B. R. (46) uhapšen je zbog sumnje da je počinio teško ubistvo i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja nakon što je sinoć u Budvi ubijen državljanin Turske O. K. (49), vlasnik lokala.
Prema saopštenju Uprave policije Crne Gore, pucnjava je prijavljena policiji oko 21.10 časova, a dogodila se u Ulici Jadranski put u Budvi.
Policijski službenici izašli su na lice mesta i zatekli muškarca bez znakova života. Ekipa Hitne medicinske pomoći konstatovala je njegovu smrt, a utvrđeno je da je reč o 49-godišnjem državljaninu Turske.
Policija je odmah pokrenula potragu za osumnjičenim, koji je nakon kraće potere lociran i stavljen pod kontrolu, čime je sprečeno njegovo dalje bekstvo.
Kako je saopšteno, osumnjičeni Kolumbijac je u trenutku pronalaska bio naoružan. Policajci su kod njega pronašli i oduzeli dva pištolja sa municijom u okvirima.
O događaju je odmah obavešten nadležni državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je obavio uviđaj i rukovodio daljim procesnim radnjama.
Nakon uviđaja i prikupljanja dokaza, tužilac je naložio da se C. A. B. R. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
Policija i Više državno tužilaštvo u Podgorici nastavljaju aktivnosti kako bi u potpunosti rasvetlili ovaj slučaj i utvrdili sve okolnosti ubistva.
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