IMA MRTVIH U PUCNJAVI U BUDVI: Policija traga za napadačima - žrtve stranci?

U PUCNjAVI koja se ranije večeras dogodila u Budvi stradala je jedna osoba, dok je druga povređena, prenose crnogorski mediji.

SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

Pucnjava se, prema istim informacijama, dogodila u restoranu kod glavnih semafora u Budvi.

Jedna osoba ubijena je i njeno telo ostalo je na pločniku ispred Turskish restorana, dok je druga, ranjena, pobegla sa lica mesta.

Prema nezvaničnim informacijama, kod ranjenog su pronađena dva pištolja. Ranjenog je policija zatekla kod Osnovne škole, odatle je kolima Hitne pomoći transportovan na ukazivanje lekarske pomoći.

Policija traga za još dve osobe koje su pobegle. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o turskim državljanima.

Prema rečima očevidaca, nakon pucnjave više osoba trčalo je naseljem, što su stanari posmatrali iz svojih domova. Policija je blokirala glavnu raskrsnicu, a u toku su pretres restorana i ispitivanje svedoka.

- Večeras je, oko 21:10 časova, Dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Budva prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Izlaskom na lice mesta utvrđeno je da je jedno lice lišeno života. Odmah nakon događaja, policijski službenici Odeljenja bezbednosti Budva uspostavili su blokade i preduzeli hitne mere i radnje na identifikaciji, lociranju i hvatanju izvršioca nakon izvršenog krivičnog dela - navodi se u saopštenju UP.

Policijski službenici su u poteri locirali i priveli jednu osobu, pronašli vatreno oružje - dva pištolja kao i druge tragove na licu mesta.

- O događaju je odmah, bez odlaganja, obavešten nadležni državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji rukovodi uviđajnim i izviđajnim merama i radnjama - navodi se u saopštenju.

Prema prvim informacijama, u događaju su učestvovali strani državljani.

- U toku su dalje policijsko-tužilačke aktivnosti, kao i druge mere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja. O ishodu preduzetih aktivnosti javnost će biti blagovremeno obaveštena - kazali su iz policije.