VELIKA AKCIJA POLICIJE U NIKŠIĆU: Upali u objekte „škaljaraca” i „kavčana”, pronađeni oružje, novac i droga

NIKŠIĆKA policija pretresa desetine lokacija koje koriste članovi organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezana lica, saznaju "Vijesti" nezvanično.

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Prema istim informacijama, akcijom koja je u toku obuhvaćeni su objekti koje koriste pripadnici škaljarske i kavačke ćelije balkanskog narko-kartela.

- Tokom pretresa pronađeni su oružje, novac i narkotici - rečeno je "Vijestima".