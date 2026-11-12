Crna Gora

VELIKA AKCIJA POLICIJE U NIKŠIĆU: Upali u objekte „škaljaraca” i „kavčana”, pronađeni oružje, novac i droga

Ana Đokić

12. 11. 2026. u 12:31

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NIKŠIĆKA policija pretresa desetine lokacija koje koriste članovi organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezana lica, saznaju "Vijesti" nezvanično.

ВЕЛИКА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ У НИКШИЋУ: Упали у објекте „шкаљараца” и „кавчана”, пронађени оружје, новац и дрога

Foto: Novosti

Prema istim informacijama, akcijom koja je u toku obuhvaćeni su objekti koje koriste pripadnici škaljarske i kavačke ćelije balkanskog narko-kartela.

- Tokom pretresa pronađeni su oružje, novac i narkotici - rečeno je "Vijestima".

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