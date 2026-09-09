SKORO HILJADU MRTVIH ZBOG EPIDEMIJE MALIH BOGINJA: Bolnice nemaju dovoljne kapacitete da prime sve pacijente - Horor u Bangladešu

BANGLADEŠ je pogođen ozbiljnom epidemijom malih boginja koja je odnela skoro 1.000 života, a situaciju otežava nedostatak vakcina i prenatrpanost bolnica, objavljeno je danas na veb-stranici Američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Foto: Profimedia/Astrid Gast / Panthermedia

Od izbijanja epidemije u martu, Bangladeš je zabeležio više od 166.000 sumnjivih slučajeva malih boginja, uključujući 19.835 laboratorijski potvrđenih infekcija, preneo je Rojters.

Stručnjaci su za epidemiju okrivili prelaznu vladu tvrdeći da je ugrozila živote dece promenom politike nabavke vakcina. Ministar zdravlja Sardar Md. Sahavat Husain izjavio je nedavno da su promene u nabavkama izazvale nestašicu vakcina, a da je odlaganje programa vakcinacije 2024. godine i otkazivanje nacionalne kampanje protiv malih boginja i rubeole doprinelo ranjivosti dece na infekciju.

Svetska zdravstvena organizacija, UNICEF i druge zdravstvene agencije takođe su ukazale na poremećaje u rasporedima imunizacije. Bangladeš je održavao visoku pokrivenost vakcinacijom protiv malih boginja tokom većeg dela protekle decenije, sa stopama koje su bile iznad nivoa od 95 odsto koji preporučuje Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

Zdravstveni sistem je pod velikim pritiskom, a bolnice nemaju dovoljne kapacitete da prime sve pacijente. Vršilac dužnosti direktora državne Medicinske bolnice "Šahid Suhravardi" u Daki Nanda Dulal Saha naveo je da nestašica pedijatrijskog fiziološkog rastvora, koji može pomoći u ublažavanju simptoma malih boginja, dodatno komplikuje situaciju.

Po njegovim rečima, bolnica, koja je projektovana za 1.350 pacijenata, trenutno brine o više od 2.350 ljudi, dodao je on. Iako su male boginje jedna od najzaraznijih bolesti na svetu, mogu se sprečiti sa dve doze vakcine.

(Tanjug)