ZA KOGA RADI RANKO? Reagovanje udruženja boraca posle Krivokapićeve posete panelu u Hrvatskoj

UČEŠĆE i uloga Ranka Krivokapića, savetnika šefa crnogorske diplomatije Ervina Ibrahimovića, na panelu „Prioriteti hrvatske vanjske politike u jugoistočnoj Evropi i u okviru proširenja EU“, na kojem su, osim njega govorili i predstavnici Evropske unije, danima je zagonetka, uprkos saopštenju Ministarstva vanjskih poslova koje se „ogradilo“ tvrdeći da je poseta Krivokapića Zagrebu lična njegova režija.

Vlada CG

- Poziv za učešće na skupu upućen mu je u ličnom svojstvu, a skupu je prisustvovao kao bivši ministar vanjskih poslova Crne Gore - navode u resoru Ibrahimovića, ne osvrćući se na kritike da je neprihvatljivo da visoki državni savetnik učestvuje na internim konferencijama diplomatske mreže druge države bez jasnog zvaničnog mandata sopstvene zemlje.

Uloga Krivokapića u odnosima Crne Gore i Hrvatske, uz naglašeni antisrpski narativ, prisutna je godinama, i to baš u vreme kada Crna Gora ima više otvorenih pitanja sa Hrvatskom, iz koje traže od zvanične Podgorice 17 miliona evra na ime obeštećenja logorašima u Morinju, iako tamo niko nije stradao. Tu je i rešavanje pitanja nestalih Hrvata tokom rata devedesetih na teritoriji Crne Gore, procesuiranje ratnih zločina, brže rešavanje predmeta hrvatskih porodica pred crnogorskim sudovima u vezi s povratom ili zaštitom njihove imovine, zatim granice na Prevlaci, rešavanja statusa ploče u Morinju, promene imena bazena u Kotoru koji nosi ime vaterpoliste Zorana Džimija Gopčevića, te povratak u vlasništvo i primopredaju školskog broda "Jadran".

Udruženje boraca ratova od 1990. Crne Gore pozvalo je Vladu i Skupštinu da pod hitno donesu zakon o Vladi i akt kojim se propisuje angažovanje savetnika, saopštio je predsednik Udruženja Radan Nikolić.

-Nedostatak tih akata omogućava improvizacije u izboru i radu Vlade, nepoštovanje izborne volje građana nametanjem interesa aktuelne političke većine umesto javnog interesa, separatno delovanje pojedinih političkih stranaka i njenih ministara u Vladi bez odgovornosti u slučajevima nezakonitog i protivustavnog delovanja na štetu saopstvene Vlade i Crne Gore. Veliki je problem kada pojedini članovi Vlade i njihovi savetnici, poput Ervina Ibrahimovića i Ranka Krivokapića bez političkog i krivičnog gonjenja rade za stranu državu na štetu sopstvene. Posebno u situaciji kada aktuelna Vlada na putu ka Evropskoj uniji nailazi na ucenjivačke neprihvatljive zahteve prema Crnoj Gori. Vlada na to nema pravo da ćuti, jer izostanak odgovora nameće pitanje ko vlada Vladom - naveo je Nikolić.

On podseća da je udruženje zbog rada u korist Hrvatske, posebno u slučaju Morinj, neuspešno tražilo smenu Ibrahimovića sa funkcije koju obavlja.

-Ibrahimović je skoro ponovo pokazao svoj odnos prema srpskom narodu slanjem predstavnika Crne Gore na proslavu godišnjice Oluje, a potom je, povodom smrti generala Ratka Mladića, saopštio da „pravosnažno presuđeni ratni zločinac, i živ i mrtav, zaslužuje samo prezir“. Bilo bi kukavički svesti Ibrahimovićevo slavlje etničkog čišćenja i zločina nad srpskim narodom u Hrvatskoj krajem devedesetih i ovu primitivnu uvredu preminulom srpskog generalu Ratku Mladiću, jer je to Krivokapićevo činjenje i čin Vlade na čelu sa Milojkom Spajićem - kategoričan je Nikolić.