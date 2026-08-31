Crna Gora

OTAC PREGAZIO DETE (1), PA POKUŠAO DA PRIKRIJE NESREĆU? Nečuvena porodična tragedija u Beranama

Milutin SEKULOVIĆ

31. 08. 2026. u 13:10

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U nečuvenoj porodičnoj tragediji u Beranama smrtno je stradalo jednogodišnje dete!

ОТАЦ ПРЕГАЗИО ДЕТЕ (1), ПА ПОКУШАО ДА ПРИКРИЈЕ НЕСРЕЋУ? Нечувена породична трагедија у Беранама

Foto: B.D.

Njegov otac, A. I. (22), uhapšen je zbog sumnje da je počinio teško delo protiv bezbednosti saobraćaja, ali i jer je policajcima dao netačne navode o okolnostima i načinu nastanka ovog događaja.

Dežurni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama, nakon saslušanja, predložio je Osnovnom sudu mere nadzora, umesto tužilačkog zadržavanja za A. I. (22).

- Osoblje Urgentnog centra u Beranama prijavilo je da je u ovu zdravstvenu ustanovu dovezeno dete koje je, prema tada dostupnim informacijama, nastradalo usled povreda od pada sa objekta. Policajci su od A. I., prikupili inicijalna obaveštenja i on je tom prilikom saopštio da je dete, navodno, poginulo usled pada sa krova - kažu iz policije.
Nakon kriminalističke obrade i detaljnog pregleda lica mesta, inspektori su utvrdili da je A. I. udario dete vozilom dok je unazad isparkiravao automobil iz garaže.

Osumnjičeni je u tužilaštvu, ipak, priznao šta se dogodilo, da je osetio promenu u kretanju vozila i začuo suprugu kako je zakukala. 
 

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