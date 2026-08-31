NAJNOVIJI DETALJI POTRAGE ZA TROSTRUKIM UBICOM: Ovo je ruski državljanin osumnjičen za zločin na strelištu „Češka zbrojevka“

ZBOG sumnje da je upotrebom vatrenog oružja izvršio trostruko ubistvo na strelištu „Češka zbrojevka“ u Danilovgradu, policija Crne Gore traga za državljaninom Ruske Federacije, Mihailom Nikolaevičem Šabunjinom (30), saopšteno je danas iz Uprave policije.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Primorski Portal

Kako se navodi, na strelištu su ubijeni P.G (24) iz Podgorice, M.R (67) iz Danilovgrada i N.K (20) iz Podgorice.

Policija je objavila fotografije osumnjičenog lica.

Foto: MUP

Kako se dodaje u saopštenju, policija intenzivno radi na pronalasku i lišavanju slobode navedenog lica.

-Pozivamo građane da, ukoliko poseduju podatke o osumnjičenom licu ili primete navedeno lice, podatke o njegovom smeštaju i kretanju prijave Upravi policije na besplatni policijski broj 122, putem aplikacije Policija CG (Virtuelna policijska stanica) ili na bilo koji drugi način. Informacije o licu se policiji mogu dati i anonimno, navodi se u saopštenju.

Iz policije Crne Gore su zamolili građane da pomognu u lociranju ovog lica, uz napomenu da svako skrivanje informacija o licu koje se potražuje predstavlja krivično delo.

Foto: MUP

Tela tri muškarca pronađena su danas na strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgradu.

-Dežurnu službu Odeljenja bezbednosti Danilovgrad danas oko 17.00 časova obavestio je M.J, vlasnik strelišta u Danilovgradu, da je u tom objektu zatekao beživotna tela tri muška lica, saopšteno je iz policije, prenele su Vijesti.

Prema saznanjima lista, pronađena su tela tri instruktora.

Prema prvim informacijama, osoba za kojom policija traga danas je iznajmila oružje na tom strelištu.

Tanjug

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