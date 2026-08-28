SRAMNO! Jakov Milatović isprozivao generala Mladića, pa ponovo optužio Srbe za genocid

CRNOGORSKI predsednik Jakov Milatović saopštio je danas da odnos prema porodici preminulog Ratka Mladića ne može biti izgovor za relativizaciju ratnih zločina.

Foto: AP Photo/Harry Nakos

- Odnos prema porodici preminulog ne može biti izgovor za relativizaciju ratnih zločina. Ratko Mladić je pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici, kao i za druge najteže ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. To nije pitanje političkog stava, već činjenica utvrđena pravosnažnom presudom međunarodnog suda i, kao takva, ne sme biti predmet političkog relativizovanja - saopšteno je iz Kabineta predsednika Crne Gore.

Milatović poručuje da Crna Gora mora biti društvo koje poštuje presude međunarodnih sudova, jasno osuđuje ratne zločine, čuva dostojanstvo žrtava i njihovih porodica i odbacuje svako veličanje i relativizaciju ratnih zločina.

(Alo!)

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