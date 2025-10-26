DRAMA U PODGORICI Turski državljani izboli nožem meštanina, pa se zabarikadirali u kazinu (VIDEO)

Opsadno stanje večeras u podgoričkom naselju Zabjelo, gde je policija nakon što je u tom naselju sinoć pretučen i nožem izboden Podgoričanin M.J., večeras sprovodila racije, dok su se sa druge strane revoltirani činom nasilja okupili i brojni stanovnici tog naselja koji su u više navrata pogrdno skandirali na račun Turaka, javlja Televizija Vijesti.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Podgorička policija traga za trojicom napadača koji su kasno sinoć u naselju Zabjelo, teško ranili nožem meštanina M.J.

Kako Vijesti nezvanično saznaju, Uprava policije traga za izvršiocima napada i da je o zločinu obavešteno tužilaštvo, te se čeka na kvalifikaciju krivičnog dela.

Povređeni tvrdi da su ga napali državljani Turske.

Takođe je izjavio da je sinoć bio sa prijateljima na terasi jednog lokala gde su ostali kada je lokal zatvoren.

- Trotoarom su prolazila 3 ili 4 turska državljanina i dobacivala su nam nešto na turskom. Pitao sam ih da li ima nekih problema i jedan od njih odgovorio mi je "ima". Ta osoba je starosti oko 30 godina, tamog tena, crne kose i brade, visine oko 180 centimetara, krupne građe. Na sebi je imao crnu duksericu i farmerke. Kada sam mu prišao, uhvatili smo se za majice, počeli da se guramo, rvamo i pali smo na trotoar. Dok smo se rvali, iznad sebe sam vidio još dvojicu njih – jedan je starosti oko pedesetak godina, sijede kose, gušće brade. Na sebi je imao crvenu majicu. Ne mogu se sjetiti opisa drugog muškarca. Tada su mi zadali više udaraca nogama i rukama u predjelu tijela, a zatim i više uboda nožem po tijelu - kazao je on Vijestima.

Dodao je da je uspeo da udari jednog od njih, otrgao se i krenuo da beži, a da su ga oni jurili sa većim noževima u rukama.

- Trčali su za mnom ulicom, dok nije stao automobil koji se ponudio da me prebaci do Urgentnog bloka. Tokom pregleda konstatovano mi je sedam ubodnih rana, glava mi je otvorena - dodao je M. J..

Pronađena dva napadača

Reporter Televizije Vijesti javlja da su se tri državljanina Turske čak bila zabarakadirala u jednom kazinu, nakon što je, prema rečima očevidaca, grupa meštana pokušala fizički da se obračuna s njima.

Policija je nakon što ih je izvela iz kazina, dvojicu državljana Turske privela, a prema nezvaničnim informacijama Vijesti sumnja se da je jedan od njih umešan u sinoćnji napad.

Nakon toga, grupa građana počela je da se razilazi.

Iz policije još nema zvaničnog saopštenja o celom slučaju.