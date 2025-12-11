Svet

"VI STE NAŠE LEGITIMNE METE" Poruka Rusije nakon smrti britanskog vojnika u Ukrajini

K. Despotović

11. 12. 2025. u 17:54

ŠEF diplomatije Rusije je naveo da će Moskva izvući sve potrebne zaključke iz, kako kaže, "ove najnovije manifestacije prave prirode britanskog režima".

Foto royalnavy.mod.uk

Rusija će smatrati sve strane kontingente u Ukrajini legitimnim metama, saopštilo je danas rusko Ministarstvo spoljnih poslova povodom smrti britanskog vojnika u Ukrajini.

- Oko stotinu britanskih vojnika učestvuje u borbenim operacijama protiv Rusije u zoni specijalnih vojnih operacija. Nakon smrti jednog od njih, britanska vlada više ne može to da krije - izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, prenosi RIA Novosti.

Šef diplomatije Rusije je naveo da će Moskva izvući sve potrebne zaključke iz, kako kaže, "ove najnovije manifestacije prave prirode britanskog režima".

- Sada smo bili primorani da priznamo direktno učešće britanskog vojnog osoblja i specijalnih snaga u ratu protiv Rusije. Nakon što je jedan od njih poginuo, britanska vlada više nije mogla da prikriva ove okolnosti. Navedeno je da se među onima koji se bore protiv Ruske Federacije nalazi najmanje 100 britanskih državljana - rekao je Lavrov tokom okruglog stola u ambasadi o ukrajinskom rešenju.

Ministarstvo odbrane Velike Britanije je u utorak izvestilo o smrti britanskog vojnika u Ukrajini dok je posmatrao testiranje oružja ukrajinskih oružanih snaga. List "San" je, pozivajući se na izvore, objavio da je u nesreći sa protivvazdušnom odbranom u Ukrajini, u kojoj je poginuo britanski vojnik, poginulo i najmanje četvoro ukrajinskih vojnika.

Prema pisanju lista, preminuli britanski vojnik je služio u grupi za podršku britanskim specijalnim snagama, a testirao je sistem protivvazdušne odbrane u Ukrajini.

(RIA Novosti)

