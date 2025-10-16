Crna Gora

PRESEKAO, PA PRATIO KOLONU PREMIJERA SPAJIĆA: Uhapšen bivši ministar i poslanik DPS-a Petar Ivanović

Танјуг

16. 10. 2025. u 09:23

NEKADAŠNjI ministar poljoprivrede u Vladi Crne Gore i nekadašnji poslanik DPS-a, Petar Ivanović uhapšen je zbog incidenta na Blažovom mostu u Podgorici kada je prvo „presekao“ kolonu vozila u pratnji premijera Milojka Spajića, a zatim je pratio kolonu uz uvrede upućene službenicima obezbeđenja sve do zgrade Vlade, saopšteno je iz Uprave policije.  

Foto: DPS

Ivanović je vozilom marke "tojota", registarskih oznaka Podgorica, upao u kolonu vozila iz pratnje premijera Milojka Spajića.

Incident se dogodio juče popodne, saopšteno je iz Uprave policije i dodaje da Ivanović nije postupio po "jasno istaknutim svetlosnim i zvučnim signalima službenih vozila, čime je ugrozio bezbedno kretanje štićene ličnosti i službenih lica u pratnji".  

Ivanović je pritom odbio da pruži dokumenta na uvid policijskim službenicima i u dva navrata uputio niz uvredljivih i pretećih reči policijskim službenicima iz pratnje premijera.  

Navodi se da je Ivanović uhapšen po Zakonu o javnom redu i mir za "ometanje i omalovažavanje službenog lica", preneli su podgorički mediji.

