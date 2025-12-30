Crna Gora

"NAJCRNJA STRANICA U ISTORIJI CRNE GORE" Knežević posle hapšenja: Ovo je prevazišlo i Đukanovićev obračun sa građanima

В. Н.

30. 12. 2025. u 15:17

LIDER Srba u Crnoj Gori Milan Knežević, koji je danas uhapšen na protestu u Botunu zbog izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u tom selu u Zeti, istakao je da se oseća ugruvano i izudarano.

НАЈЦРЊА СТРАНИЦА У ИСТОРИЈИ ЦРНЕ ГОРЕ Кнежевић после хапшења: Ово је превазишло и Ђукановићев обрачун са грађанима

Foto: Vikipedija

- Više se osećam poniženo, jer opet prolazimo kroz scene za koje sam mislio da nećemo više. Ovo je prevazišlo i Đukanovićev obračun sa mirnim građanima. Ovo je najcrnja stranica u istoriji Crne Gore. Kada su pohapsili sve građane, i to oko 600 policajaca je hapsilO, ja sam zajedno sa jednom gospođom se dogovorio da uđem u maricu i da nas uhapse. Kada su shvatili da sam poslanik, rekli su da se marica pokvarila i nisu hteli da nas voze. Bio sam preko tri sata u marici, molili su me da izađem, ali nisam hteo dok ne puste ostale pohapšene - istakao je Knežević za Informer TV.

- Zahvalan sam predsedniku Vučiću na podršci i svim ljudima i Srbije koji su mi poslali poruku podrške - rekao je Knežević.

BONUS VIDEO: Uhapšen Milan Knežević

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KADA SAM SAZNALA DA SAM TRUDNA, VEĆINA NJIH ME JE ZABORAVILA: Aleksandra Prijović brutalno iskrena - Bila sam jako tužna

KADA SAM SAZNALA DA SAM TRUDNA, VEĆINA NjIH ME JE ZABORAVILA: Aleksandra Prijović brutalno iskrena - "Bila sam jako tužna"