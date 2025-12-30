KNEŽEVIĆ ODBIO DA IZAĐE IZ VOZILA DOK NE OSLOBODE PRIVEDENE: "Represija u Botunu je posledica visokokoruptivnog ugovora"

PREDSEDNIK Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević odbio je da izađe iz policijskog vozila u Botunu dok svi danas privedeni ne budu oslobođeni.

Foto: Printskrin/Novosti

- Videli ste šta se desilo danas ovde u Botunu, videli ste da je jedna represija koja je posledica jednog visokokoruptivnog ugovora koji je potpisao (bivši gradonačelnik Podgorice iz DPS) Ivan Vuković, a koji (aktuelni gradonačelnik) Saša Mujović grčevito brani sa Nišavićem i sa još jednim brojem ljudi iz Glavnog grada, a nažalost i iz Vlade dovela je do ovakve upotrebe represivnog aparata nad građanima Botuna i građanima Zete - naveo je Knežević .

- Ako misle - dodao je - da su nas pobedili u grdnoj su zabludi.

- Izdržali smo mi mnogo veća iskušenja i verujte da tek sad imam elan i motiv da se borim sa ovim ljudima za njihova prava - poručio je Knežević i još jednom ponovio da će uvek biti uz građane Zete.

Policija je ranije saopštila da je tokom jutrošnje intervencije uhašeno 54 osoba u Botunu, ali da će nakon prikupljanja informacija biti pušteni i bez zadržavanja.

U međuvremenu, stanovnici Botuna su blokirali kružni tog ka Aerodromu Podgorica takođe zahtevajući oslobađanje svih uhapšenih.

Tvrde i da od blokade neće odustati bez prethodnih pregovora.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Brnabić: Tokom izbora članova Saveta REM-a traženo je da ukinemo zakone i institucije