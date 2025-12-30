NOVO "UBIJANJE" ISTINE: Porodica LJubiše Mrdaka ogorčena zbog nedolaska optuženih na ročište u Podgorici

PETORICA od njih sedam koji su optuženi za ubistvo Ljubiše Mrdaka i oružanu pljačku Pošte u Nikšiću 20. oktobra 2021. godine nisu se pojavili na poslednjem ročištu u Višem sudu u Podgorici jer su, prema navodima njihovih advokata, bili sprečeni odlukom nadležnih - da im se zabrani ulazak u Crnu Goru!

V.K.

To je delovalo šokantno za porodicu Mrdak koja četiri godine čeka da pravda stigne krivce za smrt njihovog Ljubiše. Ubistvo se desilo na parkingu nove Pošte u Nikšiću tokom oružane pljačke. Mrdak je obezbeđivao dopremu novca za isplatu penzija, pokušao je da spreči pljačku, ali su ga maskirani razbojnici ubili i odneli više od 400.000 evra.

Na optužnici se zbog ovog krivičnog dela nalaze Mitar Knežević, Stojan Albijanić, Nemanja Miljković, Petar Zolak, Srđan Svjetlanović, David Banjac i Stefan Regojević.

Ranije je Ministarstvo unutrašnjih poslova optuženima Zolaku, Albijaniću, Miljkoviću i Svjetlanoviću izreklo zabranu ulaska u Crnu Goru u trajanju od pet godina. Početkom ove godine Viši sud je oslobodio okrivljene iz pritvora, da bi jedan od njih odmah po izlasku iz Spuža bio uhapšen na poternici Interpola zbog pljačke u Sloveniji. Nakon oslobađajuće presude Više državno tužilaštvo u Podgorici najavilo je da će uložiti žalbu na ovu odluku.

U ranijoj žalbi porodice Mrdak, predloženo je da se oslobađajuća presuda preinači u osuđujuću ili da se ukine i postupak vrati na ponovno suđenje, što je Apelacioni sud 4.novembra učinio i uvažio žalbu na oslobađajuću presudu.

Advokat porodice Mrdak, Dragomir Miško Ćalasan, kaže za "Novosti" da on nije dobio nikakvu potvrdu da li je okrivljenima zaista zabranjen ulazak u Crnu Goru, kako to tvrde njegove kolege "sa druge strane".

Vojnik i humanista LjUBIŠA Mrdak je bio pripadnik Vojne policije Sedmog bataljona Vojske Jugoslavije i član Kluba dobrovoljnih davalaca krvi "Sveti Sava" iz Nikšića. Bio je jedan od učesnika litija za odbranu svetinja SPC u Crnoj Gori. Kobnog dana radio je na obezbeđenju pošte.

- Osim Kneževića i Albijanića, ostali optuženi se nisu pojavili u sudnici, jer im navodno nije dozvoljen ulazak u državu. Nije mi logično da lica iz Bosne i Hercegovine koja imaju uredan sudski poziv, ne mogu da prisustvuju glavnom pretresu. Sud je zatražio zvanične podatke od Uprave policije pa ćemo na narednom ročištu znati da li su tvrdnje njihovih advokata tačne, kaže Ćalasan.

Naš sagovornik dodaje da bi bilo dobro da se nastavak ovog procesa odvija po novom planu.

- Sud se mora odrediti prema tome da li da se okrivljeni ponovo saslušavaju ili da se koriste njihove ranije date izjave. Važno je napomenuti da je u ovom predmetu izostao veliki broj sudskih veštačenja, tako da nam predstoji ogroman posao jer sve ovo treba u narednom periodu sprovesti. Ako sud utvrdi da nije bilo nikakvih zabrana ulaska uslediće poternice za optužene - uveren je Ćalasan.

U porodici Mrdak ponovo je zavlado muk. Ljubišin sin, Andrija, kaže za "Novosti" da su nakon ukidanja prvostepene presude Višeg suda očekivali da će se predmet ubrzano rešavati.

- Izgleda da će proći još dosta vremena dok ne dočekamo pravdu. Jer, tužno je i poražavvajuće da, i pored ogromnog broja priloženih i prikupljenih dokaza od strane Uprave policije i Tužilaštva, ova prilično uigrana grupa kriminalaca može slobodno da se kreće, dok je moj otac krvnički ubijen, a mi - njegova porodica, kumovi, prijatelji, kao i svi oni koji saosećaju s nama - i dalje čekamo kaznu za izvršioce. Za ove četiri godine naslušali smo se laži, tako da njihove reči više ništa ne znače - dodaje Andrija Mrdak.

Inače, za svoj hrabri čin - pokušaj da spreči pljačku i da zaštiti kolege, Ljubiša je posthumno nagrađen Zlatnom plaketom za "Najplemenitiji podvig godine", koji tradicionalnog organizuju "Večernje novosti".