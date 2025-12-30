TRAGEDIJA IZBEGNUTA ZA DLAKU! Voz prošao pored podignute rampe na pružnom prelazu

VEČERAS je za dlaku izbegnuta tragedija na pružnom prelazu u Futogu.

Foto: G.Šljivić

Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "portal.futog", snimljen je voz kako prolazi pored puta za drumska vozila, dok je sve vreme prolaza rampa podignuta.

Srećom, vozila koja su čekala na prolaz su se zaustavila na vreme, ali ovakva situacija nosi rizik usled kog može doći do tragedije!

Kurir.rs

