TRAGEDIJA IZBEGNUTA ZA DLAKU! Voz prošao pored podignute rampe na pružnom prelazu
VEČERAS je za dlaku izbegnuta tragedija na pružnom prelazu u Futogu.
Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "portal.futog", snimljen je voz kako prolazi pored puta za drumska vozila, dok je sve vreme prolaza rampa podignuta.
Srećom, vozila koja su čekala na prolaz su se zaustavila na vreme, ali ovakva situacija nosi rizik usled kog može doći do tragedije!
Kurir.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD SOMBORA: Saobraćaj obustavljen, puno policijskih patrola
30. 12. 2025. u 19:45
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)