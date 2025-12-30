Nesreće

TRAGEDIJA IZBEGNUTA ZA DLAKU! Voz prošao pored podignute rampe na pružnom prelazu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 12. 2025. u 21:29

VEČERAS je za dlaku izbegnuta tragedija na pružnom prelazu u Futogu.

Foto: G.Šljivić

Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "portal.futog", snimljen je voz kako prolazi pored puta za drumska vozila, dok je sve vreme prolaza rampa podignuta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Portal NS+ (@portal.futog)

Srećom, vozila koja su čekala na prolaz su se zaustavila na vreme, ali ovakva situacija nosi rizik usled kog može doći do tragedije!

Kurir.rs

