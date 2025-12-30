UKINUT PRITVOR BIVŠOJ GRADONAČELNICI NIŠA: Sud odredio meru zabrane napuštanja stana Dragani Sotirovski

VIŠI sud u Nišu ukinuo je pritvor bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski, optuženoj za zloupotrebu službenog položaja i istovremeno joj odredio meru zabrane napuštanja stana, rečeno je danas za Tanjug u tom sudu.

Foto: J. Ćosin

Krivično veće smatra da i dalje stoje razlozi zbog kojih je pritvor određen, ali da oni nisu takvog karaktera da je produženje mere pritvora kao najteže mere u krivičnom postupku neophodno.

Veće je pored toga ocenilo da je od određivanja pritvora prošlo 10 meseci i da je u tom periodu intenzitet uznemirenja javnosti smanjen, pa se ne može govoriti o postojanju uznemirenja javnosti koje je tako jakog stepena da bi puštanje okrivljene na slobodu ugrozilo nesmetano vođenje krivičnog postupka.

Ovaj sud je nedavno potvrdio optužnicu protiv bivše gradonačelnice, kojom joj se na teret stavljaju dva krivična dela zloupotreba službenog položaja. Bivša gradonačelnica Grada Niša, koja je i bivši komandant Štaba za vanredne situacije tog grada osumnjičena je za produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Ona je optužena da je iskorišćavanjem svog položaja angažovala firme "Vodomonteri" i "Sim puk gradnja" za izvođenje različitih građevinskih radova po ponudama koje su dali i koje su znatno veće u odnosu na tržišne vrednosti prethodno date u predmerima i predračunima koje je izradilo JKP "Naissus" Niš, nakon čega su ovi subjekti ispostavili privremene i okončane situacije Gradu Nišu, po uvećanim cenama, na koji način su pribavlili protivpravnu imovinsku korist od 460.322.637 dinara, a na štetu Grada Niša. Njeni saradnici su sklopili sporazume o priznanju krivice sa tužilaštvom na osnovu kojih su osuđeni.