OVO JE ŠKALJARAC UBIJEN U BLIZINI BUDVE: Marković pretio i Zviceru, likvidiran kod gradskog groblja, telo mu pronađeno kod auta (FOTO)
TELO Sima Markovića (52) pronađeno je danas u Markovićima, iznad Budve.
Sumnja se da je ubistvo, jer se njegovo ime i prezime dovodilo u vezu sa škaljarskim klanom, zbog podržavanja Mila Božovića, nekadašnjeg prvog čoveka opštine Budva — inače uhapšenog za šverc kokaina i udruživanje sa kriminalnim grupama.
- Od jutros su ga članovi njegove porodice zvali na telefon, nije se javljao i zatim je usledio horor. Ubijen je kod gradskog groblja Markovići, a telo je pronađeno pored auta - kaže izvor za medije blizak istrazi.
Pretio Zviceru
Kako nezvanično saznaju mediji od poznanika Sima Markovića, ubijeni muškarac je pre samo nekoliko meseci pretio vođi kavačkog klana.
- Na svadbi je Marković uzeo mikrofon u ruke i kad smo očekivali da će zapevati, on je preko mikrofona zapretio Radoju Zviceru - navodi.
Izvor napominje i da je ubijeni navodno hapšen zbog plantaže marihuane, koju je kako se sumnja posedovao u selu Markovići.
Marković se bavio lovom i imao je manju uzgajivačnicu pasa.
(Kurir)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
CRNA GORA: U Botunu privedene 54 osobe
30. 12. 2025. u 12:55
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)