Crna Gora

OVO JE ŠKALJARAC UBIJEN U BLIZINI BUDVE: Marković pretio i Zviceru, likvidiran kod gradskog groblja, telo mu pronađeno kod auta (FOTO)

В.Н.

30. 12. 2025. u 20:18

TELO Sima Markovića (52) pronađeno je danas u Markovićima, iznad Budve.

Foto: Društvene mreže

Sumnja se da je ubistvo, jer se njegovo ime i prezime dovodilo u vezu sa škaljarskim klanom, zbog podržavanja Mila Božovića, nekadašnjeg prvog čoveka opštine Budva — inače uhapšenog za šverc kokaina i udruživanje sa kriminalnim grupama. 

- Od jutros su ga članovi njegove porodice zvali na telefon, nije se javljao i zatim je usledio horor. Ubijen je kod gradskog groblja Markovići, a telo je pronađeno pored auta - kaže izvor za medije blizak istrazi.

 

Foto: Društvene mreže

 

 

Pretio Zviceru

Kako nezvanično saznaju mediji od poznanika Sima Markovića, ubijeni muškarac je pre samo nekoliko meseci pretio vođi kavačkog klana. 

- Na svadbi je Marković uzeo mikrofon u ruke i kad smo očekivali da će zapevati, on je preko mikrofona zapretio Radoju Zviceru - navodi. 

Izvor napominje i da je ubijeni navodno hapšen zbog plantaže marihuane, koju je kako se sumnja posedovao u selu Markovići.

Marković se bavio lovom i imao je manju uzgajivačnicu pasa.

(Kurir)

