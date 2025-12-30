UBIJEN SIMA MARKOVIĆ KOD BUDVE: Škaljarac likvidiran pored gradskog groblja, telo pronađeno pored auta

KOD seoske crkve u Markovcu kod Budve popodnedošlo je do pucnjave u kojoj je smrtno stradao Sima Marković (52).

Foto: D. Milovanović

Kako prenose crnogorski mediji u pitanju je pripadnik škaljarskog klana, koji je podržavao Mila Božovića, nekada prvog čoveka opštine Budva, uhapšenog za šverc kokaina i zbog udruživanja sa kriminalnim grupama.

- Od jutros su ga članovi njegove porodice zvali na telefon, nije se javljao i zatim je usledio horor - kaže izvor blizak istrazi i dodaje:

- Ubijen je kod gradskog groblja Markovici, a telo je pronađeno pored auta.

Ubijeni navodno hapšen zbog plantaže marihuane, koju je kako se sumnja posedovao u selu Markovici. Navodno, Marković se bavio lovom i imao je manju uzgajivačnicu pasa.

