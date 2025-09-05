JEZIVO VRŠNJAČKO NASILJE U BARU: Dečaka šutirali i udarali u glavu, on nepomičan ležao na putu

SNIMAK brutalnog vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori, tačnije Baru, objavljen je na društvenim mrežama i pojedinim medijima, a policija je identifikovala dvojicu maloletnika zbog napada na vršnjaka u tom gradu. Prema nezvaničnim informacijama, napadnuti dečak je van životne opasnosti, iako mu je konstatovan potres mozga.

Foto: Shutterstock

Direktor barske bolnice, Igor Karišik, rekao je da se dečak ne nalazi na lečenju ni na jednom odeljenju te ustanove, što znači da je nakon pregleda lekara i urađenog skenera upućen kući.

Prema istim informacijama osumnjičeni su starosti 13 i 15 godina, a čeka se odluka nadležnog tužilaštva.

Pada na zemlju, oni nastavljaju da ga šutiraju

Na snimku se vidi dečak koji stoji okružen trojicom drugih maloletnika, kratko pričaju, nakon čega ga jedan od njih brutalno udara pesnicom u predelu glave, a onda nastavlja da mu zadaje udarce.

Nedugo zatim, oba dečaka padaju na asfalt. Dok je napadnuti dečak pokušavao da se odbrani, drugi napadač ga je udario nogom u glavu.

Sve to snima četvrti dečak, a nakon što je napadnuti dečak ostao da leži nepomično na tlu, ostali se udaljavaju.

Prema informacija,dečaci su iz dve barske osnovne škole - OŠ "Blažo Jokov Orlandić" i OŠ "Anto Đedović".

Incident se desio, tvrde izvori "Vijesti", van školskog dvorišta, ali u neposrednoj blizini OŠ "Blažo Jokov Orlandić" u vreme dok je nastava trajala.

Učenici koji su učestvovali u incidentu, bili su evidentiraniu kao odsutni, rečeno je "Vijestima" u jednoj od škola.

Iz obe škole redakciji je rečeno da su obavili razgovore sa roditeljima, da su učini sve što je bilo do njih u ovom trenutku, te da su slučaj predali nadležnim državnim organima.

Tvrde i da su dečaci nasilnici odavno prepoznati kao problematični.

(Vijesti)