POSTAVLJEN SPOMENIK ČETNIČKOM KOMANDANTU KOD BERANA: Reagovalo crnogorsko ministarstvo, Ibrahimović traži uklanjanje

U SELU Gornje Zaostro kod Berana, danas je postavljen spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, a na inicijativu više udruženja, nakon čega je usledilo reagovanje crnogorskog Ministarstva kulture.

Pavle Đurišić

Pavle Đurišić bio je srpski oficir Jugoslovenske vojske iz Crne Gore, koji je postao četnički vojvoda i predvodio značajni deo crnogorskih četnika tokom Drugog svetskog rata.

Istakao se i postao jedan od glavnih komandanata ustanka protiv Italijana u Crnoj Gori u julu 1941, ali je kasnije sarađivao sa Italijanima protiv partizana koje je predvodila KPJ i Hrvatskih oružanih snaga NDH.

Đurišić je ubijen verovatno 21. aprila 1945. godine u logoru Stara Gradiška posle bitke na Lijevče polju, nakon što su ga zarobili pripadnici Hrvatskih oružanih snaga kod Banjaluke, u zamci koju su mu pripremili oni i crnogorski separatista Sekula Drljević.

Deo pripadnika Đurišićevih snaga ubijen je tokom ove bitke ili u kasnijim napadima ustaša i partizana, jer su želeli da spreče povlačenje na zapad. I crnogorskog Ministarstva kulture saopšteno je da su obavešteni da je bez najave institucijama i mimo zakonom propisanih procedura, u selu Gornje Zaostro kod Berana danas postavljen spomenik Pavlu Đurišiću, četničkom komandantu iz Drugog svetskog rata.

Statua je montirana na betonski postament, otkrivena je u neposrednoj blizini mesta gde se sutra održava sabor uz prisustvo meštana i poštovalaca četničkog pokreta. Iz ovog resora je za TV Vijesti rečeno da su poslali inspektora koji treba da utvrdi stanje na terenu, a budući da nisu dali nikakvu saglasnost za podizanje spomenika, najverovatnije će izdati nalog Opštini Berane da ga ukloni.

Na terenu je, saznaju Vijesti, bila i Uprava policije. Iz Ministarstva su ranije upozoravali da bi svaki pokušaj rehabilitacije četničkog pokreta kroz spomeničku simboliku predstavljao direktno kršenje Zakona i Ustava Crne Gore, koji se temelji na antifašističkoj borbi.

I ministar spoljnih poslova i predsednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović kazao je da zahteva javno da se ukloni spomenik Pavlu Đurišiću koji je postavljen u Beranama. Taj zahtev uputiće, kako kaže, i institucionalno.

(Tanjug)