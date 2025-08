U "PLANTAŽAMA" SEME RAZDORA? Đeljošaj "udario" na Milatovića zbog vraćanja zakona o porezu na nepokretnosti

OSNOVNO državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom prijave predsednika Crne Gore Jakova Milatovića da mu je pretio potpredsednik Vlade Nik Đeljošaj (Albanski forum).

Kabinet predsednika CG

Kabinet šefa države je saopštio kako je Đeljošaj uputio niz pretnji i neprimerenih poruka predsedniku Milatoviću, neposredno nakon što je vratio Zakon o porezu na nepokretnosti parlamentu na ponovno odlučivanje. To je samo jedan u nizu zakona koje je u vreme svog mandata Milatović vraćao poslanicima na "doradu". On je Zakon o porezu na nepokretnosti vratio zbog, kako tvrdi, povrede Ustava, pravne nesigurnosti i mogućnosti da 22.000 poljoprivrednika izgubi poreske olakšice. Na primer, poljoprivrednik iz Danilovgrada, koji je do sada plaćao porez umanjen za 70 odsto, mogao bi po odluci lokalne vlasti, plaćati porez sa svega 20 odsto umanjenja, čime bi njegovo godišnje poresko zaduženje bilo 3,5 puta veće nego dosad.

- Neću posustati ni pred kakvim pritiscima kada su Ustav, poštovanje zakona i interes građana i države u pitanju. Pa ni kad je u pitanju neprihvatljivo ponašanje potpredsednika Vlade Crne Gore. Ovo nije politika, ovo je pitanje dostojanstva institucija, pravne sigurnosti i slobode svakog građanina Crne Gore - napisao je Milatović na mreži "Iks". U porukama koje je Milatović objavio, Đeljošaj je napisao: "Nisi trebao da uđeš u ovo, očekuj reakciju Albanaca sa svih nivoa i gde god imam uticaj. Ali ćeš dobiti odgovor taman kakav zaslužuješ". Potom je usledila reakcija Đeljošaja: - Svu komunikaciju koja je bila između mene i njega sam sačuvao i zato mu poručujem da ću je, ukoliko se ne izvini, javno objaviti kako bi cela Crna Gora videla o kakvom se predsedniku radi - naveo je Đeljošaj. Vicepremijer tvrdi kako je Milatović takav potez napravio zbog kumovskih veza sa Nebojšom Vuksanovićem, nekadašnjim funkcionerom SNP, a potom čelnikom borda "Plantaža".

S druge strane, iz Milatovićevog kabineta navode kako su Đeljošajevi postupci motivisani sudskim sporovima Opštine Tuzi s "Plantažama", koji se odnose na obračun poreza na nepokretnosti. Funkcioner Albanske alternative Argon Dušaj poručio je kako bi predsednika države Jakova Milatovića - "istukao prutom, kad bi mogao". On je to istakao na društvenoj mreži "Fejsbuk", u komentaru povodom razmirica između Milatovića i Đeljošaja. Dušaj je, između ostalog, istakao kako šef države nije dobrodošao u Malesiju, te da mu je žao što Milatovića u obraćanju mora da oslovi sa - predsedniče.

Smeniti vicepremijera KABINET predsednika Crne Gore u saopštenju navodi da očekuju od nadležnih institucija da reaguju odmah. - Zahtevamo od predsednika Vlade da bez odlaganja smeni potpredsednika Đeljošaja. Svaki minut ćutanja Vlade u ovom trenutku jeste poruka da su pretnje dozvoljene - poručili su iz Milatovićevog tima.