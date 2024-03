MERITOKRATIJA, ALI MIMO ZAKONA: Smena Brđanina preko telefona i konkurs za izbor v.d. Direktora policije

NA telefonskoj sednici Vlada Crne Gore je kasno u nedelju veče jednoglasno razrešila direktora Uprave policije Zorana Brđanina, oročivši mu istek mandata na 12. mart, kada će na sednici Vlade ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović da pripremi izveštaj o javnom pozivu za novog vršioca dužnosti direktora policije kada se očekuje da bude izabran naslednik Brđanina.

VladaCrne Gore

Odluku o razrešenju najavio je premijer Milojko Spajić oko 20 časova preko društvene mreže "Iks", da će Brđanin biti smenjen na elektronskoj sednici Vlade, objašnjavajući da će u međuvremenu ministar policije Šaranović raspisati javni poziv, od 4. do 10. marta, za novog v. d. direktota UP.

Predsednik Demokratske narodne partije i član Odbora za bezbednost i odbranu Milan Knežević kazao je da se odluke kakva je smena direktora Uprave policije ne bi smele donositi na telefonskim sednicama.

"Pad Vlade" IZ DPS poručuju da izvršna vlast kojoj sektor bezbednosti služi kao paravan za ucene, treba što pre da ode u prošlost. - Da bi se vratila ozbiljnost u upravljanje državom, najpre mora da se desi pad Vlade, koji je očigledno neizbežan - prognoziraju iz ove partije.

- To se može praktikovati samo ukoliko se nalazimo u nekom predvanrednom ili vanrednom stanju - izjavio je Knežević, ocenjujući da je Vlada imala pravo da smeni Brđanina, ali da raspisivanje javnog ili internog konkursa nema uporišta u Zakonu o unutrašnjim poslovima. - Vlada je bila dužna sinoć da imenuje vršioca dužnosti Uprave policije ili iz reda pomoćnika, ili iz redova funkcionera koji ispunjavaju uslove. Nikakav javni ili interni konkurs se ne može organizovati za izbor vršioca dužnosti na nekoj funkciji. To je nonsens i to bi bilo prvi put u istoriji jedne države da se raspiše konkurs za v. d.

Knežević je predložio predsedniku Vlade da sazove elektronsku sednicu, i iz redova pomoćnika direktora ili funkcionera, imenuje v. d. direktora Uprave policije.

Dan nakon razrešenja Brđanina iz Vlade je poručeno:

- Kao i u slučaju izbora v. d. direktora Poreske uprave, preko javnog poziva će se izabrati i prvi čovek Uprave policije, čime će se potvrditi opredelenje Vlade da se kandidati biraju u skladu sa principima meritokratije.