SAOBRAĆAJNI KOLAPS U BEOGRADU: Nepregledne kolone na Gazeli, auto-putu i u centru grada, vozači se jedva probijaju po mokrim kolovozima
POPODNEVNI špic i i vlažne ulice doneli su velike saobraćajne gužve širom Beograda, a prema snimcima sa gradskih kamera, saobraćaj se na najfrekventnijim saobraćajnicama i mostovima odvija izuzetno usporeno uz formiranje dugačkih kolona vozila.
Najteža situacija trenutno je na ključnim pravcima koji spajaju Novi Beograd i stari deo grada:
- Most Gazela: Na ovom mostu formirana je nepregledna kolona vozila u oba smera, a posebno velike gužve beleže se na prilazima mostu i u pravcu ka centru grada, gde vozila bukvalno stoje.
- Auto-put na Novom Beogradu: Saobraćaj je potpuno zagušen duž auto-puta kroz Novi Beograd, naročito u smeru ka Gazeli i centru grada, gde se kolona proteže u nedogled.
- Bulevar Mihajla Pupina: Veliki broj putničkih automobila i vozila gradskog prevoza stvorio je čep kod TC Ušće na prilazu Brankovom mostu, gde se vozila kreću veoma sporo.
- Nemanjina ulica: U centru grada, duž Nemanjine ulice ka Slaviji, formirana je dugačka kolona automobila i tramvaja, dok je traka u suprotnom smeru znatno prohodnija.
- Trg Slavija: Pojačan intenzitet saobraćaja beleži se i na samom kružnom toku na Slaviji, gde se vozila i vozila gradskog prevoza sporije uključuju i prolaze kroz raskrsnicu.
- Takovska ulica: U Takovskoj ulici saobraćaj je gust u oba smera, a dodatni zastoj u raskrsnici stvara i veliko dostavno vozilo koje se poprečilo prilikom skretanja, što dodatno usporava protok vozila.
S obzirom na to da su kolovozi vlažni i klizavi usled kiše, vozačima se savetuje dodatni oprez, držanje bezbednog odstojanja i strpljenje u saobraćaju.
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