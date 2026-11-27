NA Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu (TMF), sa kojim kompanija NIS ima višegodišnju stratešku saradnju, danas je održana svečana akademija kojom je obeleženo 100 godina od osnivanja samostalnog Tehnološkog odseka na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Levo na fotografiji Snežana Lakićević, savetnica zamenika generalnog direktora NIS-a, desno na fotografiji Mirjana Kijevčanin, dekanka TMF-a/ Foto: NIS

Na svečanoj akademiji govorili su prof. dr Vladan Đokić, rektor Univerziteta u Beogradu, prof. dr Ivanka Popović, profesorka emeritus i bivša rektorka Beogradskog univerziteta, prof. dr Gordana Vunjak Novaković, univerzitetska profesorka na Univerzitetu Kolumbija i alumnista TMF-a, kao i prof. dr Mirjana Kijevčanin, dekanka TMF-a.

Prethodna dva dana na TMF-u je održana i konferencija pod nazivom „TMF 2026: Vek znanja za novi vek naprednih tehnologija“. Kompanija NIS bila je jedan od pokrovitelja ove konferencije, a pored toga NIS je podržao i izradu monografije povodom sto godina TMF-a. Ovim povodom, kompaniji je uručena zahvalnica fakulteta, koju je primila Snežana Lakićević, savetnica zamenika generalnog direktora.

Cilj konferencije TMF2026 bio je da okupi akademsku, naučnu i stručnu zajednicu iz Srbije i regiona i da prikaže najnovija naučna dostignuća, ali i inovacije primenjene u praksi u oblastima hemijskog inženjerstva, biohemijskog inženjerstva i biotehnologije, inženjerstva materijala, metalurgije i zaštite životne sredine. Konferencija je takođe bila prilika da mladi prikažu svoje naučne rezultate, razmene ideje i uspostave kontakte sa poslovnom zajednicom.

S tim u vezi, za studente osnovnih i master studija organizovane su radionice sa stručnjacima iz različitih industrija. Tom prilikom kompanija NIS predstavila je studentima program prakse za mlade „NIS Calling“, kao i mogućnosti profesionalnog razvoja nakon studija i zapošljavanja u kompaniji. Inače, saradnja između NIS-a i TMF-a uspešno se realizuje kroz različite zajedničke projekte, gostujuća predavanja stručnjaka NIS-a, kao i kroz uključivanje studenata u programe kompanije namenjene mladima. O značaju stručnjaka TMF-a za kompaniju govori i činjenica da je u NIS-u zaposlen veliki broj diplomaca ovog fakulteta.

Foto: NIS

Kako TMF studentima pruža mogućnost sticanja znanja za potrebe naftne i petrohemijske industrije, gde se posebno izdvajaju oblasti hemijskog inženjerstva, treba istaći i podršku kompanije NIS Srpskom hemijskom društvu, koje je kroz naučni i obrazovni rad povezano sa ovim fakultetom. Sa Srpskim hemijskim društvom NIS sarađuje od 2014. godine u okviru svog programa „Energija znanja“, kroz podršku u realizaciji takmičenja na svim nivoima.

- Profesori i istraživači TMF-a angažovani su na izradi razvojnih projekata i unapređenih tehničkih rešenja za potrebe NIS-a. Ovakav pristup omogućava da se najsavremenija naučna dostignuća direktno primene u praksi. Pored naučno-istraživačkog rada, poseban akcenat stavljen je na ulaganje u mlade kadrove i prenošenje praktičnih znanja. Kroz različite programe stručne prakse studentima se pruža prilika da još tokom školovanja zakorače u realno poslovno okruženje i time steknu dragocena iskustva, dok najboljima među njima ovi programi često predstavljaju i prvi korak ka zaposlenju - rekla je Melina Kalagasidis Krušić, redovni profesor na TMF-u i predsednica Srpskog hemijskog društva.

Ona je istakla i dugogodišnju uspešnu saradnju NIS-a sa Srpskim hemijskim društvom, čiji su mnogobrojni članovi upravo profesori i istraživači TMF-a.

- Značaj podrške NIS-a prevazilazi okvire takmičenja iz hemije, jer predstavlja ulaganje u obrazovanje, razvoj naučnih potencijala i afirmaciju mladih talenata. U tom kontekstu, saradnja kompanije sa Srpskim hemijskim društvom ima poseban značaj i za TMF, koji obrazuje stručnjake iz oblasti hemije, hemijskog inženjerstva, tehnologije i srodnih disciplina - ocenila je Melina Kalagasidis Krušić.