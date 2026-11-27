Centar Srbije, Balša Koprivica izneo je utiske nakon poraza "orlova" od Litvanije u kvalifikacijama za Mundobasket.

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Koprivica je u razgovoru za "Meridian sport" istakao da su greške iz uvodnog dela utakmice značajno uticale na dalji tok susreta. Litvanci su dobili previše prostora za šut, što im je podiglo samopouzdanje i omogućilo da kasnije pogađaju čak i uz dobru odbranu srpskog tima.

- Borili smo se, ali smo pravili greške na početku utakmice, kad smo im dozvolili veliki broj otvorenih šuteva, što im je omogućilo da dobiju mnogo samopouzdanja, pa su posle pogađali šuteve i sa dobrom odbranom. Imali smo i izgubljene lopte koje su nas koštale, tehničke greške... Uprkos svemu, borili smo se, a izgovora nema, već se okrećemo odmah narednoj utakmici - poručio je centar Srbije.

Koprivica je naglasio da su igrači nastojali da sprovedu zamisli stručnog štaba, ali da česte promene sastava tokom kvalifikacionih prozora predstavljaju dodatni izazov.

- Selektor je došao dan pred meč, imali smo jedan zajednički trening, a mi smo se potrudili da ispoštujemo sve što je tražio od nas. Mi smo probali da ispoštujemo sve njegove zahteve, da pre svega pokažemo želju. Imali smo jednostavne akcije. Opet, kad se za svaki prozor menja ekipa, nije lako. Ponavljam, nema izgovora, a najveći problem je bio što smo im dopustili da im poraste samopouzdanje, što su uz publiku znali da iskoriste - objasnio je nekadašnji centar Partizana.

Tokom razgovora dotakao se i kriterijuma arbitara u Litvaniji, ali nije želeo da u tome traži opravdanje za poraz. Smatra da je ekipa morala bolje da reaguje, pre svega u odbrani na samom početku, ali i tokom treće četvrtine.

- Domaćinsko suđenje je normalno. Trebalo je da budemo spremni. Izgovora nema, trebalo je da odigramo bolje pre svega u odbrani na početku, kao i u trećoj četvrtini.

Naredni rival biće Italija, a dobra vest za stručni štab jeste da će reprezentacija u tom susretu moći da računa na deset novih igrača, među kojima su i košarkaši iz Evrolige.

Koprivica veruje da će podrška sa tribina dvorane "Aleksandar Nikolić" biti dodatni adut Srbije u pokušaju da popravi utisak i dođe do važnog rezultata.

- Stiže nam deset novih igrača, tako da ćemo biti pojačani momcima iz Evrolige. Sa našom publikom imamo šansu da sebe stavimo u dobru poziciju i idemo dalje, ne obaziremo se više na ovu utakmicu. Uvek sam tu za reprezentaciju. Otkad sam došao u Partizan, pa sve do danas – uvek sam se odazivao i uvek mi je posebna čast da budem deo tima - zaključio je Koprivica.