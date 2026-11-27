UČENICI Osme beogradske gimnazije će od ponedeljka ponovo biti u školskim klupama, potvrdila je za "Novosti" direktorka škole Irena Brajović. Nakon izveštaja sudskog veštaka koji je utvrdio da su prizemlje, prvi i drugi sprat bezbedni za izvođenje nastave, Ministarstvo prosvete je dalo "zeleno svetlo".

Foto: D. Milovanović

Da podsetimo, đaci su od ponedeljka bili na onlajn nastavi, pošto je posle višednevnih kiša, krov počeo da prokišnjava i voda prodrla na treći sprat. Naloženo je da se pređe na onlajn nastavu, dok se ne utvrdi da li je bezebdno da se za nastavu koristi prizemlje, prvi i drugi sprat.

- Od ponedeljka će se nastava odvijati u školi, ali se neće koristit treći sprat - kaže Brajović. - Ministartsvo prosvete će obezbediti novac za sanaciju krova, a kad ti radovi budu počeli učenici će biti preseljeni u druge objekte. Osma gimanzzija je, po površini, najveća škola u Srbiji, tako da je potrebno i najviše novca za rekonstrukciju.