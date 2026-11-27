U KLUPAMA OD PONEDELJKA: Posle onlajn nastave u Osmoj beogradskoj gimnaziji
UČENICI Osme beogradske gimnazije će od ponedeljka ponovo biti u školskim klupama, potvrdila je za "Novosti" direktorka škole Irena Brajović. Nakon izveštaja sudskog veštaka koji je utvrdio da su prizemlje, prvi i drugi sprat bezbedni za izvođenje nastave, Ministarstvo prosvete je dalo "zeleno svetlo".
Da podsetimo, đaci su od ponedeljka bili na onlajn nastavi, pošto je posle višednevnih kiša, krov počeo da prokišnjava i voda prodrla na treći sprat. Naloženo je da se pređe na onlajn nastavu, dok se ne utvrdi da li je bezebdno da se za nastavu koristi prizemlje, prvi i drugi sprat.
- Od ponedeljka će se nastava odvijati u školi, ali se neće koristit treći sprat - kaže Brajović. - Ministartsvo prosvete će obezbediti novac za sanaciju krova, a kad ti radovi budu počeli učenici će biti preseljeni u druge objekte. Osma gimanzzija je, po površini, najveća škola u Srbiji, tako da je potrebno i najviše novca za rekonstrukciju.
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