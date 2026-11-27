PANORAMSKI točak "Beogradsko oko", zamišljen po uzoru na atrakcije koje već decenijama privlače milione turista u svetskim i evropskim metropolama, planiran je kao jedan od novih sadržaja Beograda uoči "Ekspa 2027".

Belgrade eye/ Waterfront

Međutim, umesto odbrojavanja do njegovog otvaranja, u centru pažnje sada su dokumentacija, dozvole i pitanje kada će biti poznato da li će i pod kojim uslovima projekat biti realizovan.

Da se od ideje o novoj velikoj atrakciji prestonice nije još odustalo nagoveštava i izjava gradskog menadžera Miroslava Čučkovića, koji za "Večernje novosti" ističe da se očekuju konkretne odluke o daljoj sudbini panoramskog točka.

- Nakon balona, sledeća atrakcija koja je planirana jeste "Beogradsko oko", kakvo imaju i velike evropske metropole. U skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije i organizacijom "Ekspo" izložbe, verujem da ćemo vrlo brzo dobiti konkretne odluke o sudbini ovog projekta - kaže Čučković za naš list.

Povod za aktuelizovanje pitanja o budućnosti ovog projekta jeste odluka kompanije "Beograd na vodi" da povuče zahtev koji je podnela Ministarstvu zaštite životne sredine. Investitor je dopisom od 21. oktobra obavestio Ministarstvo da odustaje od zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu, uz obrazloženje da je potrebno usaglašavanje tehničke dokumentacije. Ministarstvo je 25. novembra donelo rešenje o obustavljanju postupka.

Važno je, međutim, razlikovati obustavljanje ovog postupka od odustajanja od čitavog projekta. Investitor nije ovim potezom zvanično saopštio da odustaje od izgradnje panoramskog točka. Ostaje da se vidi da li će biti podnet novi zahtev, šta će eventualno biti promenjeno u tehničkoj dokumentaciji i kada će biti ispunjeni svi uslovi za nastavak realizacije.

Sumnje se ispituju u postupku PROJEKAT je, ipak, dobio i pravosudnu dimenziju. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je 17. novembra da je, povodom radova na lokaciji, policiji izdat usmeni nalog za hapšenje zakonskog zastupnika kompanije "Beograd na vodi" i tri odgovorna lica kompanije "Milenijum tim", zbog sumnje na krivično delo građenja bez građevinske dozvole. Tužilaštvo je navelo da zadržavanje nije sprovedeno nakon podnošenja zahteva za izuzeće glavnog i postupajućeg javnog tužioca. Reč je o sumnjama koje se ispituju u odgovarajućem postupku, a ne o pravosnažno utvrđenoj krivici pomenutih.

A planovi su prilično ambiciozni. Prema ranije predstavljenom idejnom rešenju, panoramski točak "Beogradsko oko" trebalo bi da dostigne visinu od 80,25 metara, sa konstrukcijom prečnika 76 metara. Predviđeno je 40 zatvorenih kabina, od kojih bi svaka mogla da primi po šest putnika, pa bi istovremeno iznad grada moglo da se nađe čak 240 posetilaca. Jedan puni krug trajao bi oko 15 minuta, a projektovani kapacitet iznosio bi približno 1.280 putnika na sat.

Ova atrakcija trebalo bi da bude postavljena na novobeogradskoj obali Save, između mosta Gazela i Starog železničkog mosta, uz Brodarsku ulicu. Ipak, zamisao nije da se na tom prostoru izgradi samo panoramski točak. U planu je čitav kompleks sa parkom površine oko 17.000 kvadratnih metara, od čega bi više od 12.000 kvadrata činile zelene površine. Predviđeni su i amfiteatar, dečje igralište, rekreativne zone, prostori za odmor i turistički sadržaji, čime bi ovaj deo savskog priobalja dobio potpuno novu namenu.