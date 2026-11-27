MAMOGRAF ISPRED DOMA ZDRAVLJA: Novi poziv Pančevkama da obave preventivni pregled dojki
POKRETNI mamograf ponovo je stigao u Pančevo, pružajući ženama još jednu priliku da bez odlaganja obave preventivni pregled i provere zdravlje dojki. Mobilna dijagnostička jedinica postavljena je ispred Doma zdravlja, gde će se zadržati naredne dve nedelje, a pregledi su počeli 23. novembra.
Na snimanje se pozivaju žene od 45 do 69 godina, kao i mlađe sugrađanke koje imaju genetsko opterećenje, odnosno slučajeve obolevanja od raka dojke u porodici.
Veliko ranije interesovanje Pančevki i potreba za nastavkom preventivnih aktivnosti bili su razlog da Dom zdravlja zatraži novi dolazak mobilne dijagnostičke jedinice.
Zainteresovane Pančevke mogu da zakažu mamografiju pozivom na sledeće brojeve 013/309-215, 013/313-349, 062/804-8079 i 064/893-1336.
Prilikom prijave potrebno je ostaviti ime i prezime, godinu rođenja i kontakt telefon. Zakazivanje je moguće i lično, u Centru za prevenciju, Dispanzeru za žene ili kod izabranog lekara.
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