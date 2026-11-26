MINISTARSTVO unutrašnjih poslova saopštilo je večeras da je požar u prodavnici "Tehnomanija" u Ulici Agostina Neta na Novom Beogradu, koji je ponovo buknuo, lokalizovan.

FOTO TANJUG/ JELENA SPASOJEVIĆ

Kako se navodi u saopštenju, požar koji je jutros izbio u objektu „Tehnomanija“ u Novom Beogradu, a koji su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice lokalizovali, ponovo je izbio u 17.50 časova.

Nakon završetka prvobitne intervencije u 14.40 časova, vatrogasci-spasioci su prilikom kontrolnog obilaska u 17.30 časova utvrdili da nema dima ni plamena.

Ipak, 20 minuta kasnije primljena je nova dojava da je izbio požar na delu objekta koji prvobitno nije bio zahvaćen vatrom.

Na lice mesta upućeno je sedam vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila, koji su zatekli zapaljene drvene ormane na površini od oko 10 kvadratnih metara, u prizemlju objekta.

Požar je lokalizovan, a okolnosti ponovnog izbijanja požara biće naknadno utvrđene. Kao uzrok ponovnog izbijanja požara sumnja se na električne instalacije, a vatrogasne ekipe ostaće na terenu i dežurati.

Upućen je apel građanima da ne prolaze u blizini objekta zbog povećane koncentracije opasnih čestica u vazduhu.

Požar u "Tehnomaniji" izbio je jutros oko pet sati u Ulici Agostina Neta na Novom Beogradu, i u njemu nije bilo povređenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta, saopštio je ranije MUP.

Požar je prijavljen u 5.04, a prve vatrogasne ekipe stigle su na lice mesta za manje od pet minuta, međutim, ceo objekat je već bio u plamenu.

U gašenju je učestvovalo 30 vatrogasaca-spasilaca sa 11 vozila, kao i cisterna kapaciteta 30 tona za dopremanje vode.

Zbog požara je više autobuskih linija javnog gradskog prevoza na Novom Beogradu vozilo izmenjenom trasom.