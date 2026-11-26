POSLE višednevnih kiša, stari problemi sa krovovima u školama ponovo su došli do izražaja.

Foto: D. Milovanović

Ovoga puta, zbog prokišnjavanja u Osmoj beogradskoj gimnaziji, učenici su od ponedeljka prešli na onlajn nastavu, koja će se, prema odluci Ministarstva prosvete odvijati do petka 27. novembra. Nakon toga biće procenjeno da li đaci mogu da se vrate u školske klupe ili će nastava morati da bude organizovana u drugim objektima.

Problem je nastao prošle srede popodne, kada je usled obilnih padavina počeo da prokišnjava krov školske zgrade, koji je već duže vreme u veoma lošem stanju. Direktorka Osme beogradske gimnazije Irena Brajović odmah je obavestila Građevinsku inspekciju, Ministarstvo prosvete i Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu.

- Ministarstvo prosvete donelo je odluku da učenici od ponedeljka pređu na onlajn nastavu, koja će trajati do petka, 27. novembra - kaže Brajović. - Nakon toga moraćemo da sačekamo procenu i odluku nadležnih o tome da li će se đaci vratiti u zgradu ili će nastava biti organizovana u drugim objektima. Građevinska inspekcija zatvorila je treći sprat, gde je došlo do oštećenja pojedinih kabineta i zatražila mišljenje sudskog veštaka.

Foto: D. Milovanović

Škola je angažovala Zavod za veštačenje kako bi se utvrdila stabilnost objekta. Prema dobijenom nalazu, zgrada je stabilna, ali su neophodni radovi na krovu i fasadi. Ipak, konačnu reč o bezbednosti i mogućnosti korišćenja pojedinih delova zgrade moraju da daju nadležne stručne službe.

- Krov je u izuzetno lošem stanju i neophodna su nam sredstva za njegovu rekonstrukciju. Kako nikada nije u potpunosti saniran, voda je oštetila i pojedine kabinete na trećem spratu - navodi Brajović. - Smatram da bi prizemlje, prvi i drugi sprat mogli da se koriste za nastavu, ali to mora da potvrdi stručno lice, jer je bezbednost dece na prvom mestu. Dobili smo uveravanja Ministarstva prosvete da će obezbediti sredstva za sanaciju krova, dok bi Sekretarijat za obrazovanje trebalo da pomogne u rešavanju problema sa toaletima.

Nedovoljno novca za održavanje U školama ističu da i kada dobiju određena sredstva, ona nisu dovoljna da se radovi završe. Ukoliko, na primer, zatraži deset miliona dinara, a dobije tri miliona, od tog iznosa moraju da se pokriju i porez na dodatu vrednost, predmeri, mišljenja i druga prateća dokumentacija. Na kraju za same radove ostane mnogo manje novca nego što je potrebno.

Koliko je problem dugogodišnji, najbolje pokazuje podatak da je direktorka u poslednje četiri godine nadležnim institucijama uputila čak 55 zahteva za uređenje krova, fasade i toaleta. Od početka ove školske godine poslato je još pet zahteva.

U rešavanju problema škola ima značajnu podršku roditelja, među kojima su i ovlašćeni arhitekti i inženjeri, koji svojim stručnim znanjem pomažu u pripremi potrebne dokumentacije. Tako je u petak, 20. novembra, Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu upućen zahtev za sanaciju krova, uz predmer i popis neophodnih radova, koji su pripremili roditelji, a overilo ovlašćeno lice.

Problemi sa dotrajalim krovovima nisu novost u beogradskim školama. Pred Dan primirja, zbog prokišnjavanja krova, i učenici Obrenovačke gimnazije morali su da pređu na onlajn nastavu. Svaka veća kiša ponovo otvara isto pitanje - u kakvom su stanju školske zgrade i koliko još dugo učenici i zaposleni moraju da čekaju na neophodne rekonstrukcije?