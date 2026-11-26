JAVNO-KOMUNALNO preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštio je da će danas bez vode ostati pojedini potrošači opština Novi Beograd i Surčin.

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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Novi Beograd sutra će u periodu od 8.00 do 18.00 sati bez vode ostati potrošači u Ulici Milentija Popovića (brojevi 3, 5, 5a, 5b, 5v i 7).

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Surčin sutra će u periodu od 9.00 do 18.00 sati bez vode ostati potrošači u naselju Progar.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Iz JKP ''Beogradski vodovod i kanalizacija'' apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

(Tanjug)