OD OBJEKTA NIJE OSTALO NIŠTA: Ovako izgleda "Tehnomanija" posle velikog požara (VIDEO)
OBJEKAT "Tehnomanije" u Ulici Augustina Neta na Novom Beogradu potpuno je izgoreo u velikom požaru koji je buknuo rano jutros.
Pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a lokalizovali su požar, u kom na sreću nije bilo povređenih.
Pričinjena je velika materijalna šteta, navedeno je u saopštenju MUP-a.
Požar je prijavljen u 5.04, a prve vatrogasne ekipe stigle su na lice mesta za manje od pet minuta.
Međutim, ceo objekat je već bio u plamenu.
U gašenju je učestvovalo 30 vatrogasaca-spasilaca sa 11 vozila, kao i cisterna kapaciteta 30 tona za dopremanje vode.
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