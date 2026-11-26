OBJEKAT "Tehnomanije" u Ulici Augustina Neta na Novom Beogradu potpuno je izgoreo u velikom požaru koji je buknuo rano jutros.

Foto: Novosti

Pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a lokalizovali su požar, u kom na sreću nije bilo povređenih.

Pričinjena je velika materijalna šteta, navedeno je u saopštenju MUP-a.

Foto: Novosti

Požar je prijavljen u 5.04, a prve vatrogasne ekipe stigle su na lice mesta za manje od pet minuta.

Međutim, ceo objekat je već bio u plamenu.

U gašenju je učestvovalo 30 vatrogasaca-spasilaca sa 11 vozila, kao i cisterna kapaciteta 30 tona za dopremanje vode.