Nestvarna dešavanja u Južnoj Koreji.

Marta Badowska / Newspix.pl / Profimedia

Naime, nemački odbojkaš Linus Veber koji je letos posle drafta potpisao ugovog sa KB starsima i odlično započeo sezonu dobio je otkaz zbog slabih igara?

Pre samo nekoliko dana dvadesetsedmogodinjši Nemac osvojio je 41 poen u pobedi protiv Vurija (3:2), ali izgleda ni to nije bilo dovoljno upravi kluba da ga zadrži.

❗️ 22. DZIEŃ LISTOPADA: 🔴 Linus Weber zdobywa 41 punktów w meczu na poziomie koreańskiej ekstraklasy w barwach KB Stars. ❗️ 27. DZIEŃ LISTOPADA: 🔴 Z powodu złych wyników sportowych, umowa pomiędzy Linusem Weberem a KB Stars zostaje z dnia na dzień rozwiązana. Michiel Ahyi zastąpi Linusa Webera. ABSOLUTE VOLLEYBALL! 🤯🤯🤯 Foto: KB Stars. #podsiatka — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) November 27, 2026

Naravno, postoji opcija da su ovde posredi neka dešavanja van terena ili neki potezi Nemca koji se nisu dopali ljudima iz vrha, ali dodatnih informacija za sada nema i Veber će biti slobodan u izboru nove sredine.

Pre dolaska u Južnu Koreju, Veber je četiri godine proveo u Projektu iz Varšava, igrao je i po Italiji, Nemačkoj... radi se o veoma solidnom korektoru i ne bi trebao imati problema sa nalaženjem novog angažmana.