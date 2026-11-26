OBRENOVAČKA SELA DREN I UŠĆE U MRAKU: Vanredni radovi na elektro mreži
Zbog kvara na 10 kV vodu, Mesne zajednice Dren i Ušće su bez električne energije.
Prema trenutnim procenama nadležnih iz Elektrodistribucije Obrenovac, očekuje se da će prekid u snabdevanju trajati nekoliko sati.
Ekipe Elektrodistribucije Obrenovac se nalaze na terenu i rade na otklanjanju kvara, sa ciljem da se snabdevanje električnom energijom uspostavi u što kraćem roku.
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