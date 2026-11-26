DRAMA NA NOVOM BEOGRADU, GORI TEHNOMANIJA: Vatra zahvatila veliki deo prodavnice, saobraćaj obustavljen
VELIKI požar izbio je u prodavnici tehnike "Tehnomanija" na Novom Beogradu, preko puta tržnog centra "Delta siti".
Prema nezvaničnim informacijama, nema povređenih.
Vatra je zahvatila veliki deo prodavnice, a jak vetar otežava intervenciju vatrogasaca.
Policija je obustavila saobraćaj u delu ulice Jurija Gagarina u smeru ka gradu preko puta "Delta sitija", dok se očekuje da će gašenje požara potrajati.
(Tanjug)
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